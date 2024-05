Secondo alcune indiscrezioni sembra che il primo smartphone di CMF potrebbe rappresentare uno dei modelli più economici presentati. La notizia è trapelata da 91mobiles che ha dichiarato che il nuovo CMF Phone (1) potrebbe costare intorno alle 12.000 rupie in India. Ovvero si tratterebbe di circa 133 euro.

Al momento non è ancora possibile inquadrare precisamente questo nuovo dispositivo poiché non sono state rilasciate specifiche tecniche dettagliate. Mancano infatti informazioni come la risoluzione e la frequenza di refresh, la tecnologia del display e il modello di chip. Dettagli fondamentali per poter comprendere la struttura del dispositivo.

Il super economico smartphone CMF by Nothing

Secondo quanto emerso fino a questo momento il nuovo CMF dovrebbe presentare la scocca in plastica e una batteria con capacità di 5.000 mAh. Mentre la velocità di ricarica dovrebbe essere pari a 33 W. Il sistema operativo, invece, dovrebbe essere lo stesso Nothing OS presentato sui Phone (1) e (2). Anche se rispetto ai predecessori il nuovo smartphone Nothing dovrebbe presentare alcune funzionalità mancanti rispetto ai predecessori. L’azienda inoltre potrebbe decidere di offrire lo stesso supporto software del marchio principale. Si tratta di tre anni di aggiornamenti di Android.

Per il nuovo smartphone, Nothing avrebbe pensato a tre varianti di colore. Quest’ultime risultano abbastanza prevedibile per il marchio. Infatti, si tratta di nero, bianco ed arancione. Il display verrà protetto con uno strato di Gorilla Glass. Queste sono le informazioni rivelate fino ad ora. Per poter conoscere ulteriori dettagli sullo smartphone CMF sarà necessario attendere nuovi leak che potrebbero presentare un quadro più completo.

Per quanto il prezzo possa risultare basso, è importante sottolineare che fino a questo momento CMF non ha mai deluso le aspettative. Potrebbe succedere quello che è accaduto con gli auricolari Buds e Buds Pro, o anche lo smartwatch Watch Pro. Si tratta di dispositivi che hanno saputo offrire più di quanto si poteva immaginare dal loro prezzo. Solo il tempo, con il rilascio di ulteriori informazioni, potrà dirci davvero se lo smartphone CMF ha trovato il giusto equilibrio tra tutte le sue componenti.