Huawei Band 9 non è il classico smartwatch, ma una vera e propria smartband evoluta, che punta fortissimo su ridotte dimensioni, con un prezzo di vendita altrettanto interessante, essendo al di sotto della soglia ideologica dei 50 euro, alla quale molti utenti fanno riferimento prima di pensare di acquistare un prodotto di qualsiasi tipo.

Disponibile sul mercato in cinque colorazioni e varianti (oggi tutte in offerta), presenta un design minimale (ma moderno), con dimensioni veramente ridotte, pensate infatti che la sola parte centrale ha un peso di 14 grammi, con uno spessore di 8,99 millimetri. Il cinturino, nel nostro caso in silicone traforato, è facilmente intercambiabile, oltre che in grado di garantire pieno accesso alle migliori e più comuni funzionalità software.

Huawei Band 9: un prezzo davvero assurdo su Amazon

Il prezzo della Huawei Band 9 è decisamente ridotto rispetto al passato, infatti originariamente il prodotto era stato lanciato sul mercato alla modica cifra di 59 euro, che oggi è stata diminuita nuovamente da Amazon, con la scelta di applicare uno sconto del 17%, fino ad arrivare al valore finale di soli 49 euro. Collegatevi qui per l’acquisto.

Il prodotto è perfettamente compatibile con la maggior parte degli smartphone attualmente in commercio, a prescindere dal sistema operativo di riferimento, con piccole differenze nelle funzioni effettivamente raggiungibili e fruibili. L’autonomia è più che adeguata, essendo facilmente utilizzabile per circa 2 settimane di utilizzo, con il pieno supporto alla ricarica rapida, infatti basterà collegarlo anche soli 5 minuti per avere la possibilità di utilizzarlo per 2 giorni (invece con 45 minuti si ha quasi la ricarica completa). Oltre a questo, le funzioni a cui gli utenti possono accedere praticamente non cambiano, con tantissime possibilità di monitorare da vicino il proprio fitness.