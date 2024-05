Google ha deciso di introdurre un nuovo modo, molto più semplice ed immediato, per poter condividere i risultati ottenuti dalla ricerca. Questo sistema è inserito direttamente nell’app proprietaria e fornirà agli utenti la possibilità di interagire con le notizie come non avevano mai fatto prima.

Suddetta nuova funzionalità è stata inserita nell’applicazione Google Search con un recente aggiornamento. Ma come funziona nello specifico?

Con Google Search diventa più facile condividere le informazioni

Con la novità in arrivo, gli utenti potranno condividere facilmente i link che sono stati trovati durante le ricerche. Una funzionalità di questo tipo troverà facile approvazione da tutti coloro che utilizzano l’applicazione di Google per navigare in rete e che desiderano inviare i risultati ai propri contatti in modo semplice e senza dover seguire troppi passaggi.

Con la sua introduzione, per condividere un link basterà affidarsi all’interfaccia, smartphone, tablet e web, di Google Search. Quest’ultima novità permetterà, tramite il tasto “condividi”, di copiare in modo facile ed immediato il link che si interessa inviare per poi condividerlo tramite le proprie app di messaggistica o anche i social network.

A scoprire la nuova funzionalità di Google Search è stato Artem Russakovskii, di AndroidPolice che ha poi riportato la notizia in un articolo online. Al momento non è chiaro quando questa opzione verrà effettivamente attivata o quando verrà implementata.

Insieme a questa nuova funzione, sta per arrivare anche un’ulteriore novità. Sembra che presto Google nasconderà il numero di default dei risultati ottenuti, di solito ben visibile sotto la barra di ricerca. Le reazioni relative all’introduzione di questa novità sono state diverse. C’è chi pensa che sia un cambiamento insignificante, dato che la maggior parte delle volte si parla di milioni/miliardi di risultati. Altri invece credono che questa decisione rappresenti quasi la fine di un’era della storia di Google Search.

Infine, recentemente è stato svelato l’arrivo di un potenziamento per l’applicazione. Sembra Google Search verrà arricchito con alcune funzionalità legate all’intelligenza artificiale incentrate su Shopping Graph. Si tratta della tecnologia il cui scopo è quello di mostrare i prodotti che un particolare utente potrebbe essere intenzionato ad acquistare.