Con l’arrivo dell’evento Galaxy Unpacked, previsto per la prossima estate, si stanno diffondendo sul web alcune indiscrezioni sul prossimo smartphone pieghevole top di gamma di Samsung. Queste informazioni diffuse nel web sembrano confermare alcune modifiche estetiche relative al prossimo smartphone da top di gamma. Secondo uno dei leaker più attivi su X, infatti, sembra che le dimensioni del display esterno del nuovo Galaxy Z Fold 6 siano aumentate rispetto ai suoi predecessori. E non è tutto.

Nuovi dettagli sullo schermo del Samsung Galaxy Z Fold 6

In queste ore, sulla piattaforma social X, sta circolando anche un filmato che mostra le pellicole protettive in vetro temperato che dovrebbero arrivare proprio con il nuovo Galaxy Z Fold 6.

La presenza delle pellicole è stata in qualche modo confermata anche dall’immagine comparativa che è trapelata proprio in questi giorni. Il confronto riguarda il citato display del nuovo smartphone Samsung. In particolare, sono stati confrontati l’attuale Galaxy Z Fold 5 con il presunto display del Galaxy Z Fold 6.

Anche guardando velocemente l’immagine, è da subito evidente che esiste una differenza tra i due schermi dal punto di vista delle dimensioni. Il nuovo smartphone Samsung, infatti, secondo le indiscrezioni diffuse potrebbe arrivare a misurare circa 60,2 mm di larghezza. La differenza con il precedente modello non sarebbe troppa, infatti il Fold 5 presenta una larghezza pari a 57,4 mm. Mentre il form factor passa da 23:9 a circa 22:9.

Un ulteriore dettaglio rilevante emerso riguarda gli angoli. Infatti, se si considerano le pellicole protettive che sono state mostrate, sembra che il nuovo Galaxy Z Fold 6 sarà più squadrato e per questo simile all’S24 Ultra.

È importante sottolineare che secondo alcune precedenti indiscrezioni Samsung potrebbe rilasciare anche un modello Ultra per la sua gamma di Galaxy Z Fold. Se dovesse davvero esserci, è probabile che i dettagli emersi in questi giorni online potrebbero effettivamente riguardare questo dispositivo.