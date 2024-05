Apple iPad Pro 2024 è il nuovo tablet dell’azienda di Cupertino, un prodotto che vuole superare di gran lunga le aspettative dei consumatori, riuscendo allo stesso tempo a garantire prestazioni di livello superiore, anche se il prezzo di vendita appare allo stesso tempo elevato. La versione di cui vi parleremo oggi prevede un display da 13 pollici di diagonale, definito da Apple come Ultra Retina XDR, con 256GB di memoria, e connettività solo WiFi.

Il processore, come ormai molti di voi sapranno, è il nuovissimo M4 di Apple, un componente che può arrivare fino a 10 core, risultando un vero e proprio concentrato di potenza, affiancato a sua volta da una GPU 10 core per performance grafiche incredibili. Il sistema operativo è il solito iPadOS, disponibile in veste completamente aggiornata e ridefinita, perfettamente compatibile con gli accessori di ultima generazione, quali sono Apple Pencil e Magic Keyboard.

Apple iPad Pro 2024: offerta incredibile al giusto prezzo

Tutti devono subito pensare di acquistare un Apple iPad Pro da 13 pollici, o meglio un Apple iPad Pro 2024, quindi di nuova generazione, con processore M4. Il suo prezzo di vendita, essendo una delle variante più costose e desiderate da parte del pubblico, non poteva non essere altrettanto alto: 1569 euro. La consegna è garantita al consumatore finale all’uscita del prodotto, che è prevista per il 15 maggio, con garanzia della durata di 24 mesi. Premete questo link per acquistarlo.

Innumerevoli sono le novità introdotte con questo dispositivo, tra le varie cose troviamo comunque un comparto fotografico di tutto rispetto, considerando appunto che nella parte posteriore si trova un sensore da 12 megapixel con True Tone adattivo (ovvero flash che cambia in relazione alla scena), mentre anteriormente è stato posizionato un sensore sul lato lungo, così da garantire le chiamate anche direttamente in orizzontale.