Il Samsung Galaxy Tab S9 FE può essere definito come il modello di ingresso nel mondo dei tablet dell’azienda sudcoreana, un prodotto assolutamente completo in ogni sua parte, che comunque porta il consumatore ad un investimento iniziale che non supera i 380 euro, grazie alla recente promozione attivata da Amazon stessa.

La sua interessante scheda tecnica parte dalla presenza di un ampio display IPS LCD da 10,9 pollici di diagonale, che viene supportato dalla presenza di un processore Samsung Exynos 1380, con una configurazione che si completa con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. A differenza di quanto è possibile trovare direttamente sul sito ufficiale, in questo caso nella confezione originale è presente anche l’alimentatore per il collegamento alla presa a muro (oltre alla S-Pen).

Andate subito sul nostro canale Telegram ufficiale, dove avrete i codici sconto Amazon gratis e tutti gli sconti esclusivi.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: che offerta folle su Amazon

Il prezzo di questo Samsung Galaxy S9 FE è davvero da urlo, dovete sapere infatti che il prodotto viene commercializzato in genere ad un valore di 549 euro, ma che solamente in questi giorni è stato ridotto del 36%, fino ad una spesa finale davvero ridottissima: soli 379 euro con garanzia di 2 anni. Lo potete trovare qui.

Il sistema operativo di riferimento è ovviamente Android 13 con personalizzazione grafica One UI, che a tutti gli effetti è una delle migliori in circolazione, se non addirittura la più completa tra quelle a cui gli utenti possono effettivamente accedere sul mercato. La batteria è un componente da 8000mAh che riesce comunque a garantire una buona usabilità quotidiana, con la possibilità di accedere ad ogni funzione anche per più di 2/3 giorni, prima di dover ricorrere al collegamento alla presa a muro. La certificazione IP68, infine, garantisce la possibilità di utilizzarlo praticamente ovunque si desideri, anche sotto l’acqua corrente o immersione per un periodo ridotto.