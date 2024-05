Xiaomi Redmi Note 13 resta oggi uno degli smartphone dal migliore rapporto qualità/prezzo, un prodotto che al suo interno integra le specifiche tecniche di maggiore successo, con il pagamento comunque di una cifra che addirittura non va oltre i 150 euro.

In questi giorni è stata attivata una interessante promozione su Amazon, che permette di raggiungerne l’acquisto a prezzo scontato, per quanto riguarda il modello con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). Volendo parlare di specifiche tecniche, ad ogni modo, ricordiamo essere il prodotto caratterizzato da un display G-OLED da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+ e refresh rate che raggiunge addirittura i 120Hz, tutto per poter godere di una maggiore fluidità nell’utilizzo quotidiano.

Xiaomi Redmi Note 13: prezzo ridicolo su Amazon

Tutti devono acquistare, o almeno pensare di farlo, lo Xiaomi Redmi 13 Note a questo prezzo, infatti il prodotto viene commercializzato a soli 149,90 euro, risultando a tutti gli effetti uno dei più economici attualmente in circolazione. Lo smartphone è disponibile con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, e la certezza di poter disporre di un prodotto che gode degli aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore, essendo no brand. Acquistatelo subito premendo qui.

Innumerevoli sono le specifiche tecniche di livello che innalzano il prodotto ad un nuovo livello, tra queste annoveriamo sicuramente la batteria da 5000mAh, che supporta anche la ricarica rapida a 33W, non la più veloce in circolazione, lo dobbiamo ammettere, ma comunque più che bilanciata per la fascia di prezzo di posizionamento. Eccellente, al contrario, è la fotocamera principale da 108 megapixel, sensore capace di realizzare scatti assolutamente degni di nota nella maggior parte delle occasioni, anche con scarsa luminosità.