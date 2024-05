Effettuare il trasferimento del numero a WindTre può essere la scelta migliore per tutti quegli utenti interessati a ricevere Giga senza limiti. Grazie alla straordinaria WindTre GO Unlimited Digital, questo mese alcuni nuovi clienti hanno infatti la possibilità di ricevere quantità illimitate di Giga per la navigazione, minuti ed SMS verso tutti. Scopri come ottenere l’offerta e i costi da sostenere per ottenere i servizi previsti!

Passa a WindTre e attiva l’offerta GO Unlimited Digital!

L’offerta WindTre GO Unlimited Digital è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori: LycaMobile, Iliad, PosteMobile, Fastweb e Coop Voce. Richiedendo una nuova SIM online e procedendo con il trasferimento del numero da uno degli operatori low cost appena indicati, sarà possibile andare incontro a una spesa mensile di soli 10,99 euro per ricevere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

Giga senza limiti alla massima velocità disponibile

L’offerta può essere richiesta online o nei negozi WindTre. Ogni cliente ha la possibilità di scegliere la soluzione più adeguata alle sue esigenze e a tal proposito il gestore include più tariffe all’interno del suo listino offerte. I clienti Iliad e MVNO, ad esempio, hanno a disposizione tre offerte differenti, tra queste:

la WindTre GO 75 M Digital, disponibile al costo di 7,99 euro al mese con minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e 75 Giga per la navigazione.

la WindTre Call Your Country Plus 100GB, disponibile al costo di 8,99 euro al mese con minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 300 minuti per le chiamate verso l'estero e 100 Giga per la navigazione alla massima velocità disponibile.

I clienti interessati alle offerte in questione possono conoscere tutti i dettagli accedendo alla sezione Passa a WindTre presente sul sito ufficiale http://www.windtre.it. Selezionando l’operatore di provenienza, saranno automaticamente elencate le offerte disponibili e tutti i loro dettagli.