Ho Mobile lancia finalmente il 5G e introduce la eSIM

Finalmente l’attesa lunga è giunta al termina. La Ho Mobile lancerà il 5G, unendosi a tanti altri gestori, e aggiungerà alle sue già tante tariffe nuove offerte apposite che andranno a migliorare la comunicazione dei propri utenti. Questo cambiamento fa sì che l’operatore si posizioni allo stesso livello di molti suoi competitor, riuscendo a proporre offerte ancora più vantaggiose ed agguerrite.

Il 5G arriva su Ho Mobile con due promozioni imperdibili. Entrambe includono l’opzione Ho. Il Turbo, con il quale possiamo navigare ad una velocità davvero pazzesca, raggiungendo 2Gbps in download e 200 Mbps in upload. Tale opzione solitamente ha un costo di 1,49 Euro, ma adesso può essere attivata a soli 0,99 Euro per chi non è iscritto al programma Ho.+.

La velocità del 5G con le offerte super di Ho. Mobile

Per chi cerca una promo che contenga i vantaggi del 5G e che non vuole spendere molto, Ho. Mobile propone due tariffe molto appetitose. Pagando soltanto 9,99 Euro al mese, si potranno utilizzare 200 GB per navigare senza pensieri in 5G. Nello stesso pacchetto sono anche inclusi messaggi e chiamate senza limiti. oltre a minuti ed SMS illimitati. Se invece si desidera avere ancora più dati a disposizione, con una spesa di 11,99 Euro mensili, è disponibile un’offerta con 250 GB e con in più sempre minuti ed SMS illimitati. Tutte e due le promozioni sono dedicate sia a chi vuole cambiare numero, sia per chi preferisce effettuarne la portabilità.

Ho. Mobile applica anche cambiamenti per quanto riguarda il 4G, supportato dalla maggior parte degli smartphone. Il gestore raddoppia la velocità in download da 30 Mbps a 60 Mbps e crea due nuove offerte. Una contiene 150 GB di dati di navigazione, messaggi e chiamate illimitati e costa soltanto 6,99 euro al mese, mentre la seconda ha 200 GB inclusi, stessi SMS e stesse telefonate, con un prezzo di 8,99 euro.

Da ora Ho. Mobile offre anche la possibilità di utilizzare la eSIM, la SIM digitale, per chi ha un dispositivo che possa usufruirne. Gli utenti possono portare il proprio numero nell’operatore o attivarne uno nuovo tramite questa soluzione digitale. La eSIM può essere richiesta direttamente al momento della portabilità o quando si firma il contratto.