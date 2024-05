iPhone 16 Pro e Pro Max: spunta una cover sul web che conferma il design

Ogni giorno sempre di più si parla di quelli che saranno gli iPhone del futuro, ovviamente prima per quanto riguarda la presentazione del prossimo mese di settembre. Più il 2024 entra nel vivo, più si avvicina quel periodo in cui gli utenti cominceranno a vivere di attesa. Quella che si sta concentrando intanto intorno ai prossimi iPhone 16 è davvero incredibile, per alcuni tratti già snervante.

Più persone infatti sono continuamente alla ricerca di nuovi rumor che possano far carpire qualche dettaglio interessante. Il discorso molto spesso ha riguardato i modelli di base, che a quanto pare qualche differenza estetica la riporteranno eccome. Le modifiche riguarderanno soprattutto il retro dei prossimi iPhone 16 e 16 Plus, che avranno delle fotocamere disposte in verticale.

Oltre a questo però oggi non si può che parlare dei modelli premium, ovvero dell’iPhone 16 Pro e 16 Pro Max. Sarebbero infatti trapelate alcune indiscrezioni riguardo al possibile design dei dispositivi, ma solo attraverso delle cover.

I nuovi iPhone 16 Pro e Pro Max anticipati da alcune cover in silicone

A more detailed look at some of the iPhone 16 silicone case pic.twitter.com/cpFEBts1jR — Majin Bu (@MajinBuOfficial) May 8, 2024

Come si può vedere all’interno del video di 15 secondi, un noto leaker avrebbe immortalato delle cover in silicone. Nulla di strano, se non fosse che queste dovrebbero essere destinate ai prossimi iPhone 16 Pro e Pro Max. I modelli top di gamma infatti sono stati anticipati nella loro forma dalle custodie protettive colorate di rosso.

Si vede chiaramente che il design non cambierà più di tanto, in quanto sembra tutto uguale al solito, almeno nella sagoma della cover. Quello che stupisce, e neanche più di tanto dopo tutte le indiscrezioni già viste, è la presenza di un nuovo foro sul lato destro. Quello sarà dedicato al nuovo pulsante “cattura” di cui si parla ormai da tempo.

Sul finire del video poi si vedono sul retro due cover di spalle che sono chiaramente quelle destinate ai prossimi 16 e 16 Plus.