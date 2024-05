Durante l’evento “Let Loose” è emerso un dettaglio non trascurabile per gli iPad presentati. Infatti, i dispositivi Apple non avranno più l’alimentatore in dotazione. Le motivazioni dietro questa scelta possono essere sostanzialmente due. La prima è che l’azienda di Cupertino intenda intensificare i propri sforzi per ridurre sempre di più l’impatto ambientale dei suoi prodotti. La seconda, invece, è decisamente meno nobile e la scelta potrebbe rappresentare solo una scusa per poter vendere più accessori.

Apple elimina gli alimentatori dai suoi iPad

La scelta di non inserire i caricabatterie è una novità per gli iPad di Apple. Infatti, non è mai successo prima che questo accessorio mancasse nella confezione del prodotto. Per gli iPhone questa decisione è già stata presa da un po’. Sono anni che gli smartphone Apple vengono venduti senza adattatore. Con la scelta di ampliare questa modalità anche per gli iPad crea un precedente e non è difficile credere che presto l’alimentatore verrà rimosso completamente da tutti i modelli di iPad in vendita.

L’alimentatore non è l’unico elemento che non viene più fornito in dotazione. In una nota destinata agli Apple Store scovata da 9to5mac.com, è emerso che gli iPad Pro M4 e Air M2 non avranno più nemmeno i tradizionali adesivi Apple che venivano offerti, da tanti anni, agli utenti che procedevano all’acquisto. In questo caso, la motivazione dietro questa scelta è di natura completamente ecologica. È evidente che l’azienda intenda eliminare la maggior quantità di plastica dalle confezioni e dagli imballaggi per ridurre l’impatto ambientale.

Per non deludere gli utenti che desiderano comunque ricevere il proprio adesivo con il logo Apple, l’azienda di Cupertino starebbe, almeno in America, ne stia ugualmente distribuendo una certa quantità. Rivenditori terzi, come ad esempio Amazon o anche MediaWorld, non stanno ricevendo lo stesso trattamento. Dunque, chi desidera ugualmente ricevere il proprio adesivo dovrà necessariamente recarsi in un Apple Store.