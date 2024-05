CoopVoce, la nuova EVO costa 5 euro al mese con tutto incluso

Riuscire a tenere a bada un gestore come CoopVoce è sicuramente una grande pretesa. Tra le aziende virtuali, questa si è dimostrata quella con più opportunità da offrire, sia quando sono disponibili le EVO che quando ci sono altre promo. Ad oggi il pubblico che stava aspettando il momento giusto per scegliere il provider di Coop, ha fatto bene ad attendere.

Sul sito ufficiale infatti è ritornata una delle offerte che già in passato aveva fatto segnare dei record veri e propri al gestore. Chi si stava chiedendo quando sarebbe ritornata ufficialmente la tanto amata EVO 30, ora può essere accontentato. Tutti ricorderanno i prezzi di un tempo, i quali sono stati modellati ad immagine e somiglianza degli utenti al giorno d’oggi. Il costo mensile della soluzione di CoopVoce è infatti calato. Chi vuole sottoscriverla, può farlo adesso liberamente.

CoopVoce ha restaurato la sua EVO 30, adesso costa meno di 6 € al mese

Non era scontato trovare un’offerta che costasse così poco e che offrisse ottimi contenuti, ma quando si parla di CoopVoce tutto torna. Le sue promozioni mobili che durano per sempre allo stesso prezzo e che hanno di tutto a disposizione non smettono mai di arrivare. Oggi è di nuovo il turno della famosissima EVO 30.

Dopo averla vista anche durante i mesi scorsi, agli utenti prenderà un colpo: ora costa 5,90 € al mese per sempre. Chi vuole sottoscriverla, deve pagare solo il costo di attivazione di 10 € una tantum mentre tutto il resto sarà gratis, come la spedizione della scheda SIM.

I contenuti parlano da soli, anche perché si parte dai minuti senza limiti verso chiunque. Non mancano i soliti 1000 SMS a cui CoopVoce ha abituato gli utenti così come non mancano i giga che sono 30 in 4G. Sul sito ufficiale potete trovare tutte le informazioni necessarie e ricordate: tutti possono scegliere queste soluzioni mobili.