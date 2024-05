Ho. Mobile, ora il 5G è realtà: arrivano nuove promo e le eSIM

Lo aveva detto ed effettivamente è successo: finalmente il gestore virtuale ho. Mobile include nelle sue offerte la rete 5G. Direttamente sul sito ufficiale si può notare come sia cambiato tutto, a partire dalle offerte fino ad arrivare ai contenuti stessi. In tutti i casi il costo costo promozionale per l’attivazione equivale a 0 euro invece che a 29,90 euro quando si attiva un nuovo numero.

Il nuovo catalogo del gestore virtuale presenta quattro piani tariffari differenti tra loro, che variano da 150 a 250 GB di connessione dati, offrendo alcune opzioni con connettività 5G inclusa senza costi aggiuntivi e assistenza clienti personalizzata tramite WhatsApp. Per quanto riguarda gli altri piani, il 5G è accessibile con i servizi “ho.+” o “ho. Il Turbo“.

Le offerte di ho. Mobile nel dettaglio sono ottime

In questo momento il provider virtuale offre ben quattro soluzioni diverse tra loro che mostrano tutto ciò che serve con minuti, messaggi e giga.

La prima è ad esempio la nuova ho. 200 GB 5G la quale offre ogni mese chiamate illimitate verso tutti, SMS senza limiti e 200 giga di dati mobili in 5G con velocità fino a 2 Gbps. Il tutto per soli 9,99 euro al mese.

A seguire ecco la ho. 250 GB 5G, promo che comprende chiamate illimitate, SMS senza limiti e 250 GB di traffico dati in rete 5G con velocità fino a 2 Gbps, a 11,99 euro al mese. Terminano il discorso le altre due offerte. Ecco la ho. 150 GB 4G ad esempio. Questa include al suo interno chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 150 GB di dati in 4G con velocità fino a 60 Mbps in download, a 6,99 euro al mese. ho. 200 GB 4G, una promo con chiamate illimitate, SMS illimitati e 200 GB di traffico dati in 4G con velocità fino a 60 Mbps, a 8,99 euro al mese.

Sono inoltre disponibili anche le nuove eSIM, le schede virtuali che semplificano il passaggio di gestore in gestore.