Google, anche la versione 9.0 beta di Android Auto è arrivata

Negli ultimi mesi, Android Auto, la piattaforma di Google per gli automobilisti, ha ricevuto numerosi aggiornamenti e migliorie. Dopo il rilascio della versione stabile 8.9, il team di sviluppatori si è subito messo al lavoro per rilasciare la versione successiva, la 9.0 beta, che include ulteriori ottimizzazioni dell’interfaccia e delle funzionalità.

Google: le novità sull’ultimo aggiornamento

La nuova versione non porta rivoluzioni, ma piuttosto piccole modifiche relative al codice, che migliorano l’esperienza dell’utente in modo indiretto. Infatti, il team di Google continua a lavorare sull’interfaccia Coolwalk e sulle funzionalità introdotte nelle scorse settimane, cercando di garantire agli utenti un’esperienza sempre più ricca e piacevole.

Come già accennato, Android Auto è una soluzione sviluppata da Google per fornire agli automobilisti un assistente personale intelligente che permette di mantenere la concentrazione sulla strada e di gestire i propri dispositivi mobili in modo sicuro e semplice. La sua nuova interfaccia si caratterizza per un design semplificato e facile da utilizzare, con grandi pulsanti e un supporto avanzato per i comandi vocali. Tra le funzionalità più apprezzate di Android Auto ci sono Google Maps, che consente di trovare rapidamente il percorso più veloce e sicuro per raggiungere la propria destinazione, e Google Assistant, che permette di gestire le proprie comunicazioni e la riproduzione multimediale tramite comandi vocali.

Se volete provare la nuova versione 9.0 beta di Android Auto, potete scaricare il file APK dal sito APK Mirror e installarlo manualmente. La versione stabile dell’applicazione è disponibile sul Google Play Store, dove potete scaricarla gratuitamente. Per chi invece non ne avesse la possibilità, vi anticipiamo che tra i cambiamenti dell’aggiornamento ci sarà l’integrazione con le app di messaggistica e una maggiore personalizzazione dell’interfaccia.

Android Auto sarà in grado di competere con altre soluzioni di infotainment, come Apple CarPlay (che offrono un’esperienza simile ma sono compatibili solo con i dispositivi Apple)? Lo scopriremo soltanto vivendo.