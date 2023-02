Il gasolio è di nuovo meno costoso della benzina, dopo un periodo di sei mesi di poca stabilità. Dopo mesi di accaparramento del prodotto, le preoccupazioni per il prezzo del gasolio si sono attenuate e il prezzo è tornato al livello precedente. Sono stati sei mesi confusi, con la benzina a volte più economica del gasolio per la prima volta nella storia. Il mercato della benzina si è stabilizzato, il che è una buona notizia per tutti coloro che la utilizzano. Tuttavia, il mercato è ancora molto volatile.

I proprietari di gasolio hanno avuto problemi negli ultimi sei mesi, ma ora i prezzi sono tornati alla stessa gamma di quelli della benzina. Un fattore che ha contribuito è stata la potenziale carenza di materie prime fondamentali come il gasolio e la benzina a seguito delle sanzioni imposte alla Russia.

Gasolio e benzina, i prezzi aggiornati

I prezzi del diesel, che fino a poco tempo fa avevano superato quelli della benzina, sono stati descritti come “una vera e propria stranezza mai vista prima”, con aumenti che a volte hanno superato la barriera psicologica dei 2 euro al litro.

Ma il diesel è di nuovo più economico della benzina, una situazione che non si verificava dall’agosto 2022, quando i prezzi del gasolio hanno superato per la prima volta quelli della benzina e da allora sono rimasti costanti.

Il prezzo al dettaglio della benzina alle pompe self-service è di 1,86 euro al litro, mentre il prezzo al dettaglio del diesel alle pompe self-service è di 1,85 euro al litro. Il prezzo al pubblico della benzina presso le pompe servite è di 2,002 euro al litro, mentre il prezzo al pubblico del gasolio presso le pompe servite è di 1,996 euro al litro.

Secondo il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, il calo del prezzo del gasolio è dovuto al raggiungimento di una massa critica dell’offerta, che spiega a sua volta il calo del prezzo del gasolio. Tabarelli ha detto che le persone hanno fatto scorte di carburante per auto sul mercato, ma che c’è meno bisogno di questo carburante ora che l’offerta è abbondante.

La combinazione tra il calo della domanda e il coinvolgimento del governo ha portato a una diminuzione significativa del prezzo del gasolio. Il prezzo alla pompa è sceso anche se alla fine della settimana c’è stato un forte aumento.