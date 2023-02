fastweb-annuncia-le-nuove-offerte-di-febbraio-2023

Fastweb, fornitore di servizi in fibra ottica, annuncia l’offerta di prodotti fino a febbraio 2023. Chi sta pensando di passare alla fibra ottica per l’accesso a Internet da casa può scegliere tra tre pacchetti di Fastweb:

Fastweb Casa Lite

Fastweb NeXXt Casa Plus

Fastweb NeXXt Casa

Per guardare i contenuti multimediali in streaming o per lavorare da casa, ognuna di queste soluzioni è perfetta per i clienti grazie alla loro affidabilità e alle prestazioni di alto livello.

Fastweb Casa Lite

Con un costo mensile di 26,95 euro, Fastweb Casa Lite è l’offerta d’ingresso per la fibra ottica, ma è comunque dotata di tutto ciò che serve per sfruttare al meglio la connessione internet di casa. Nei luoghi in cui il servizio è attualmente disponibile, gli utenti possono usufruire di un accesso illimitato a Internet tramite modem FASTGate con tecnologia FTTH ed effettuare chiamate a pagamento verso i numeri nazionali a 15 centesimi al minuto.

Non ci sono costi di installazione e si può usufruire dei programmi di formazione della Fastweb Digital Academy in qualsiasi momento.

Fastweb NeXXt Casa

Il servizio più popolare è Fastweb NeXXt Casa, che include chiamate illimitate verso i telefoni fissi e l’ultimo modem Box NeXXt con Alexa incorporato per 29,95 euro al mese. Per completare il piano, abbiamo anche scoperto che l’assicurazione Home Help di Quixa mette a disposizione un team di esperti in caso di danni o emergenze.

Fastweb NeXXt Casa Plus

Oltre alle caratteristiche di Fastweb Casa, Fastweb NeXXt Casa Plus da 35,95 euro al mese è pensato per i consumatori che desiderano ottenere il massimo dalla propria connessione Internet a casa.

Uno o due range extender Wi-Fi per coprire tutta la casa con la connettività wireless.

Risoluzione rapida dei problemi di linea con l’assistenza avanzata

avanzata Vantaggi della partecipazione al programma fedeltà FastwebUp Plus, come riduzioni e premi dai partner dell’operatore

Ricordiamo inoltre che il periodo di prova di 30 giorni per tutte le offerte Fastweb in fibra ottica a febbraio 2023 è completamente rimborsabile nel caso in cui si decida di non mantenere il servizio Internet domestico al termine del periodo di prova.