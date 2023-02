Huawei ha fatto debuttare in Cina lo scorso dicembre un inedito dispositivo che unisce due device in uno. Con Watch Buds è possibile avere sempre a portata di polso sia uno smartwatch che un paio di cuffie true wireless.

A distanza di alcune settimane, Huawei Watch Buds fa il proprio ingresso anche sui mercati europei. La variante globale non cambia rispetto alla controparte cinese e gli utenti interessati potranno acquistare il 2-in-1 al prezzo di lancio di 499,99 euro.

Grazie alla sua caratteristica unica, Huawei Watch Buds nascono come la combinazione di uno smartwatch e di auricolari TWS. La corona che ospita il display dell’orologio è magnetica per garantire una chiusura affidabile. Tuttavia, la cerniera di precisione può scattare con un dito, permettendo di aprire il coperchio in maniera comoda.

Huawei presenta ufficialmente in Europa il nuovissimo device Watch Buds, il primo smartwatch con auricolari TWS integrati

Una volta avuto accesso al vano interno, sarà possibile trovare un paio di auricolari True wireless. Huawei conferma che le cuffie vantano la certificazione IP54 per la resistenza all’acqua, ma all’interno del compartimento degli auricolari non deve entrare l’acqua.

Dal punto di vista estetico, Huawei Watch Buds vanta un vetro curvo 3D incastonato in un corpo in acciaio inossidabile indurito a 1300 gradi Celsius. Lo smartwatch ha un diametro di 47 mm e ospita un display circolare AMOLED da 1,47 pollici con una risoluzione di 466 x 466 pixel.

La dotazione dello smartwatch comprende un sensore di frequenza cardiaca e SpO2. Il wearable dispone anche del rilevamento della fibrillazione atriale ed ECG per letture di battito cardiaco anomale. Lo smartwatch può riconoscere oltre 80 modalità di allenamento e 200 corsi di salute.

Gli auricolari, invece, presentano un design pensato per essere facilmente inserito all’interno dell’orecchio. Inoltre, la superficie touch permette di attivare varie funzioni con il semplice tocco. Per quanto riguarda le prestazioni degli auricolari TWS, è presente una tripla ottimizzazione dell’udito in tempo reale. Le cuffie possono vantare la cancellazione attiva del rumore e la modalità trasparenza per poter sentire anche i rumori circostanti. Inoltre, la modalità di riduzione del rumore tramite IA permette di migliorare la qualità delle chiamate.

Il Huawei Watch Buds è alimentato da una batteria da 410mAh che permette un’autonomia di 3 giorni. Le cuffie, invece, possono raggiungere le 4 ore di utilizzo con ANC attivo e poi possono essere ricaricate una volta posizionate all’interno dello smartwatch.