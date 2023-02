Il Mobile World Congress 2023 (MWC 2023) è uno dei principali eventi tecnologici a livello mondiale. Durante l’evento, tutti i più grandi brand tech si riuniranno per mostrare le proprie novità tecniche e stupire i partecipanti.

La fiera dell’elettronica si terrà a Barcellona (Spagna) dal 27 febbraio al 2 marzo ma molti brand hanno già annunciato presentazioni e keynote a margine dell’evento. In queste giornate ci aspettiamo il lancio di tantissimi smartphone, smartwatch, tablet e molte altre nuove tecnologie.

Di seguito proviamo a ricapitolare quali saranno le principali novità in arrivo al MWC 2023. Per farlo, ci baseremo sulle indiscrezioni emerse in merito ai principali brand come Xiaomi, Samsung, Oppo, Huawei, Honor e OnePlus solo per citarne alcuni.

Il Mobile World Congress 2022 (MWC 2023) si preannuncia estremamente ricco di novità da parte di tutti i principali brand tecnologici mondiali

Xiaomi parteciperà al MWC 2023 con l’obiettivo di stupire. Infatti, la famiglia di flagship denominata Xiaomi 13 è appena stata presentata. Tuttavia, durante la fiera spagnola arriverà anche Xiaomi 13 Ultra. Il flagship sarà spinto dal SoC Qualcomm e potrà contare su un comparto fotografico sviluppato in collaborazione con Leica.

Anche Oppo sarà presente alla fiera dell’elettronica e ci aspettiamo la presentazione dell’Oppo Find X6. Al fianco di questo device potrebbe arrivare anche Oppo Pad 2 oltre allo smartphone pieghevole Oppo Find N2 Flip.

Samsung potrebbe sfruttare la visibilità offerta dal MWC 2023 per permettere ad una fetta maggiore di pubblico di scoprire i nuovi device top di gamma. Infatti, l’azienda coreana ha da poco lanciato la famiglia Galaxy S23 e i laptop Galaxy Book 3 Pro. Tuttavia, potrebbero esserci alcune soprese in arrivo.

Nonostante le difficoltà legate al Ban, Huawei porebbe essere uno dei protagonisti della fiera. Ci aspettiamo il debutto ufficiale della famiglia P60, della serie Mate 60 e anche della nuova generazione di smartphone pieghevole Huawei Mate X3.

Honor ha confermato che a Barcellona arriverà Honor Magic 5. Inoltre, arriveranno anche ulteriori device non ancora confermati che rappresenteranno una vera e propria sorpresa per il pubblico.

Passando a OnePlus, il nuovo OnePlus 11 è appena stato presentato ma l’azienda cinese ha ancora una sopresa in serbo per il MWC 2023. La fiera sarà l’occasione perfetta per mostrare un nuovo concept phone, basato su OnePlus 11 ma dotato di tecnologie inedite.