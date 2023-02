WhatsApp ha da poco annunciato l’arrivo degli “stati vocali”. Con questa novità, gli utenti avranno la possibilità di registrare e condividere messaggi vocali fino a 30 secondi come dei veri e propri aggiornamenti dello stato, dalla durata massima di 24 ore.

Le note vocali possono essere registrate toccando l’icona del microfono nella schermata di stato. Meta, che gestisce l’app di messaggistica, ha riferito che questa novità è stata concepita per personalizzare la funzione degli aggiornamenti di stato, i quali su WhatsApp non hanno mai avuto la medesima importanza di app come Facebook o Instagram.

WhatsApp, gli stati vocali renderanno l’esperienza con l’app ancora più personale

Questa novità giunge in seguito a mesi in cui WhatsApp aveva notato un aumento importante dell’utilizzo dei messaggi vocali sulla piattaforma. Infatti, giusto un anno fa, la società sosteneva che gli utenti inviavano mediamente 7 miliardi di messaggi vocali quotidianamente.

Tramite questa nuova funzione, ci sarà la possibilità di inviare aggiornamenti più personalizzati, specialmente se preferiamo esprimerci mediante voce piuttosto che messaggi scritti. Dunque, al posto di foto, video, GIF e quant’altro, ai nostri contatti comparirà un player dove fare tap per ascoltare lo stato.