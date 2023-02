Come è ormai noto Instagram cerca sempre di cambiare per rendere migliore l’esperienza sul social network per tutti i suoi affezionati utenti.

D’altronde il segreto per un social di tenersi in vita e non finire nel dimenticatoio è proprio la capacità di cambiare a seconda del gradimento degli utenti, accorpando anche funzioni molto simili a quelle di altri social, modalità che il social network di Mark Zuckerberg conosce molto bene.

Le novità per il 2023

Une delle novità di questo 2023 è già uscita da pochi giorni ed è Instagram Notes, ossia la possibilità di creare delle brevi note di massimo 60 caratteri utilizzando solo il testo e le emoji. Instagram dà la possibilità agli utenti di scrivere quello che si sta pensando in quel momento e di ricevere anche delle risposte a riguardo, creando un maggior numero di interazioni tra i suoi fruitori. Come per le storie, anche le note scompariranno dopo 24 ore.

Un’altra novità che Instagram pare stia testando è l’attesissima funzione che gli utenti chiedono a gran voce già da tempo: la barra di ricerca nelle storie. Chi almeno una volta non ha maledetto Instagram per dover scorrere tra decine di nomi per trovare quello della persona interessata? A quanto pare tra poco tutto questo sforzo non sarà più necessario. Non si hanno ancora molte informazioni a riguardo ma l’aggiornamento con questa attesa funzionalità dovrebbe arrivare durante questo 2023. Si attende con ansia la data ufficiale.

Le ultime novità per questo 2023 sono le Candid Stories e i profili di gruppo.

La prima è una funzione che ricorda molto Be Real, un social network spopolato di recente sul web. Candid Stories concede agli utenti la possibilità di condividere una foto dalla telecamera anteriore in contemporanea ad una con la telecamera posteriore. Riprendendo contemporaneamente se stessi e i propri amici, un paesaggio o un’attività che si sta svolgendo in quel momento.

Infine vi sarà la possibilità di creare dei profili di gruppo con i propri amici, postando e condividendo tutto quello che si vuole. Una funzione molto simile ai gruppi di WhatsApp o quelli di Facebook.

Questi dovrebbe essere tutti gli aggiornamenti che Instagram ha in serbo per il 2023.