Vi piacerebbe avere l’opportunità di non pagare il canone Rai? una delle tasse più odiate dagli utenti in Italia, rappresenta a tutti gli effetti uno scoglio difficile da superare, nell’ottica comunque di una spesa complessivamente non troppo elevata, nonostante tutto.

Ricordiamo infatti che l’imposta corrente presenta un costo fisso di 90 euro circa all’anno, da suddividere in 10 rate fisse mensili, addebitate in automatico sulla bolletta dell’energia elettrica, per una spesa finale che generalmente si aggira attorno ai 9 euro nei primi 10 mesi dell’anno. Generalmente tutti gli utenti devono versare la tassa, solamente alcuni fortunati possono effettivamente godere dell’esenzione, vediamo quali sono.

Canone Rai, quali utenti non lo pagano

La via più breve per non pagare il canone Rai consiste nel dichiarare di non possedere un televisore (ATTENZIONE, non dovete possederlo davvero), essendo infatti una tassa applicabile solamente agli utenti che sono in possesso fisicamente di un apparecchio televisivo. La richiesta può essere presentata entro il 31 gennaio dello stesso anno, tramite il sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

La categoria più grande, invece, di utenti che non devono pagare il canone, va a toccare i cosiddetti over65, ovvero persone che al giorno della sottoscrizione della richiesta di esenzione hanno compiuto almeno 65 anni di età, e sono comunque in possesso di un reddito famigliare annuo non superiore agli 8000 euro.

Tutti gli altri, per un motivo o per l’altro, sono effettivamente e fisicamente costretti a pagare il canone Rai anche nel corso del 2023.