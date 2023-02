Se siete arrivati nel nostro articolo, molto probabilmente state cercando notizie in merito alla possibilità di richiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai, una possibilità offerta a milioni di consumatori tutti gli anni, peccato che sia effettivamente troppo tardi.

Facciamo un passo indietro, l’esenzione può essere richiesta in primis da tutti, infatti se non siete in possesso di un apparecchio televisivo, avete senza problemi la possibilità di richiederla tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. Oltre a questo, potrete richiederla nel caso in cui venga addebitata sulla seconda casa, oppure se siete over65 con un reddito famigliare annuo non superiore agli 8000 euro (per famigliare si intende che deve comprendere anche gli altri membri della famiglia).

Canone Rai, fino a quando di si chiede l’esenzione

L’esenzione dal pagamento del canone Rai, ad ogni modo, deve essere sempre richiesta, è bene sapere non essere automatica, anche se ne aveste completamente diritto. La richiesta deve essere presentata tramite la compilazione del corrispettivo modulo sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ma è qui il problema, infatti è una procedura da fare entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno del quale si vuole chiedere l’esenzione.

Presentandola adesso, ad ogni modo, sarete irrimediabilmente costretti a pagare i primi 6 mesi, prima di poter effettivamente ottenere l’esenzione, e sia chiaro che le cifre già versate non verranno mai restituite. Una procedura semplice, con indicazioni molto chiare, ma che non sempre vengono rispettate, e siamo convinti che ogni anno milioni di utenti si ritrovano a dover fare i conti con difficoltà di questo tipo, prestate sempre la massima attenzione alle date effettive di scadenza.