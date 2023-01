Il mercato dei monopattini elettrici è in continua evoluzione, tra i tanti modelli a disposizione del pubblico italiano si inserisce anche ISinwheel S9 Max, un prodotto economico, in quanto in vendita tra i 300 ed i 400 euro, e caratterizzato da buone specifiche complessive. Pienamente a norma con le relative leggi italiane in merito all’omologazione di monopattini elettrici e la loro messa su strada visto che è dotato anche di indicatori luminosi. Scopriamolo assieme nella nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il design è allineato con gli standard del settore, non presenta differenze sostanziali o particolarità atte a renderlo unico nel proprio genere. Spostando l’attenzione sul manubrio possiamo difatti trovare, oltre al freno anteriore, un piccolo campanello per segnalare la nostra presenza a pedoni e non solo, il blocco da utilizzare per ripiegare il monopattino su sé stesso, con al centro il display di controllo (ed il relativo pulsante).

Sul piccolo monitor IPS, a colori ma non touchscreen, vengono visualizzate tutte le informazioni di stato e di utilizzo. Più nello specifico inferiormente trova posto la barra di carica del prodotto, con la visualizzazione rossa quando scarico, e poco sopra gli indicatori della modalità di utilizzo (Eco, D o S), per finire ovviamente con la velocità istantanea.

La pressione del pulsante di controllo permette di accendere il monopattino elettrico (mantenendo la pressione invece si spegne), con un singolo tocco si accendono le luci anteriori/posteriori (con la visualizzazione di un piccolo LED sul monitor che ne ricorda il funzionamento), con un doppio tocco è possibile passare da modalità Eco a S, mentre con un triplo tocco si effettua lo switch sull’unità di misura del tachimetro (miglia o km/h).

Completa la barra superiore la levetta di utilizzo, la quale permette di accelerare o ridurre la velocità, sfruttando la frenata elettrica rigenerativa, caratteristica di tutti i dispositivi a corrente. Molto interessante il cruise control, mantenendo la medesima velocità per tre secondi, il ISinwheel S9 Max attiverà il regolatore automatico, mantenendola costantemente, evitando così all’utente la continua pressione del pulsante (riduce di molto la fatica).

Spostandoci verso la pedana incrociamo una comoda sacca rigida, molto capiente e performante, al cui interno posizionare tutto ciò che vogliamo (ricorda molto le custodie per la fotografia), la pedana in metallo è solida ed affidabile, presenta una trama in rilievo per evitare lo scivolamento, sul frame si trova il connettore per la ricarica, ed un comodissimo cavalletto per il posizionamento in verticale, anch’esso abbastanza solido e robusto.

Le operazioni di chiusura sono abbastanza rapide, infatti basta sganciare la barra anteriore, appena sotto il faro a LED, per poi bloccarla sul manubrio, esattamente con il blocco che trovate a fianco del monitor, ed il gioco è pressoché fatto. La portabilità è complessivamente buona.

Hardware e Specifiche

Lo ISinwheel s9 Max presenta piena compatibilità con l’app KCQ Scooter, compatibile con Android e iOS, grazie alla connettività bluetooth. L’interfaccia è estremamente semplificata, fin troppo, sulla schermata è possibile avere accesso alle informazioni di stato attuali, con la carica residua, la velocità, la modalità di utilizzo e modificare alcune impostazioni: velocità del cruise control (anche attivarlo o meno), recupero dell’energia e massima velocità raggiungibile, con l’aggiunta di dettagli più specifici, come stima di km ancora percorribili e temperatura del monopattino.

Il prodotto presenta ruote da 10 pollici, con piccoli ammortizzatori, l’utilizzo è semplificato, alla portata di tutti e dall’ottima stabilità. Lo pneumatico presenta design antiforatura (e non necessitano di gonfiaggio), mentre le 2 sospensioni posteriori riescono ad attutire buona parte degli avvallamenti. Le 3 velocità sono più che adeguate per un utilizzo su strada, il motore è da 500W e arriva fino a 20 km/h.

Nella parte inferiore del prodotto troviamo il pacco batterie, una ricarica completa richiede circa 3-5 ore, mentre l’autonomia si aggira attorno ai 35km, anche se tutto dipende dalla modalità di utilizzo, dalla velocità e naturalmente dall’eventuale rigenerazione proprio mentre si percorre la strada. Se interessati, la portata complessiva è di 120kg, ovvero sopporta un peso massimo di 120kg, mentre il doppio fanale LED anteriore e posteriore, ha una gittata massima di 15 metri, non di più, riuscendo comunque ad illuminare sufficientemente l’ambiente.

ISinwheel S9 Max – conclusioni

In conclusione ISinwheel S9 Max è un buon monopattino elettrico, anche se non riesce ad introdurre nulla di nuovo rispetto a quanto il mercato pare essere già in grado di offrire. Il prezzo inferiore ai 500 euro è forse uno degli aspetti positivi, non risultano essere troppo costoso, ma nemmeno eccessivamente economico. Il monopattino è disponibile su Amazon a 469 € direttamente nella pagina. Se su Amazon dovesse finire lo si può acquistare sul sito ufficiale a 399 € applicando il codice sconto tecnoS9MAX