Eleglide, dopo essersi fatta apprezzare per le sue E-Bike, ha deciso di lanciare questo monopattino elettrico che, se sbloccato, è davvero veloce!

Design

Realizzato in alluminio con una pedana ampia da ben 19 cm, pesa circa 19 kg sicuramente non una piuma ma neanche tra i più pesanti in circolazione.

Si nota subito la forcella anteriore, di tipo tradizionale, e la dimensione generosa delle ruote da 10 pollici.

Completissimo il sistema di illuminazione: oltre alla luce anteriore e quella posteriore con indicazione della frenata avremo un pratico selettore per le frecce direzionali che azionerà queste ultime, poste alle estremità del manubrio.

Molto bello e completo il cruscotto LED, con indicazione di segnali di svolta inseriti, bluetooth, livello batteria, velocità e distanza percorsa.

1 su 9

Prestazioni

Bisogna fare una doverosa premessa: in Italia il limite di velocità fuori dalle aree pedonali è di 20 Km/h per i monopattini elettrici, pertanto quanto segue è una indicazione che concerne le strade private o paesi stranieri che non hanno una limitazione tanto stringente.

Dall’applicazione Mobile è facilmente possibile rimuovere questa strozzatura e la velocità massima del monopattino può raggiungere tranquillamente i 30 km/h grazie al motore dotato di una potenza di picco 540W!

Certo a guidare un monopattino a quella velocità ci vuole un po’ di pelo, ma il Coozy è molto stabile grazie alle ruote generose da 10 pollici e alla forcella anteriore che assorbe agevolmente buche e dossi.

Non manca poi un sistema di frenata doppio, col motore nella ruota posteriore che fa da E-ABS e il freno a disco posteriore morso da una pinza meccanica.

La frenata è abbastanza decisa, però il posteriore tende a bloccarsi sull’asfalto umido, nonostante il sistema elettrico di frenata abbia la nomenclatura ABS.

Adotta un pacco batteria da 450 Wh, che consente una autonomia teorica di circa 50-55 km, che diventano circa 40 nella realtà.

Per caricare completamente il pacco batterie servo all’incirca 7 ore di ricarica.

1 su 5

Prezzo e conclusioni

Prezzo di listino di 599,99 Euro, ma con qualche offerta si trova facilmente anche ad una cinquantina di euro in meno.

Indubbiamente robusto, da consigliare a chi ha la possibilità di utilizzarlo sbloccato poichè è molto facile rimuovere la limitazione, senza ricorrere a flash di firmware che farebbero decadere la garanzia del produttore.