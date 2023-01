I ricercatori che si occupano delle applicazioni e i casi d’uso dell’Intelligenza Artificiale hanno lanciato l’allarme su alcune tecnologie. Lo sviluppo di un’IA “sovrumana” potrebbe causare l’estinzione umana.

I governi di alcuni Paesi hanno ascoltato i ricercatori dell’Università di Oxford, che hanno avvertito sui pericoli dell’intelligenza artificiale affinché sia regolamentata allo stesso modo delle armi nucleari. “Con l’intelligenza artificiale sovrumana, c’è un rischio particolare che non va sottovalutato, ed è semplice… potrebbe uccidere tutti”, ha detto il dottorando Michael Cohen.

“Se immagini di addestrare un cane con dei piccoli premi, imparerà a scegliere le azioni che lo portano a ricevere quelle ricompense. Tuttavia, se il cane trova l’armadietto in cui le nascondi, potrebbe ottenere le leccornie desiderate da solo senza fare ciò che gli è stato insegnato in precedenza”. Non è la prima volta che gli scienziati avvertono dei rischi esistenziali posti dalla tecnologia, con l’ultimo avvertimento che fa eco a quello di un esperimento proposto dal filosofo Nick Bostrom quasi 20 anni fa.

Intelligenza Artificiale rischiosa come un’arma nucleare, potrebbe portare all’estinzione della specie umana

Il problema Paperclip Maximizer ipotizza che un’intelligenza artificiale super intelligente alla fine distruggerebbe l’umanità anche se il suo obiettivo iniziale – produrre la maggior quantità possibile di graffette – non fosse esplicitamente dannoso. I recenti progressi dell’IA hanno fatto riaffiorare i timori che circondano l’intelligenza artificiale avanzata e il modo in cui viene gestita e sviluppata, sebbene ci vorrà un ampio consenso da parte dei governi e delle istituzioni di tutto il mondo per imporre salvaguardie e normative efficaci.

I ricercatori hanno affermato che l’industria dell’intelligenza artificiale è già diventata una “corsa agli armamenti letterale” mentre la concorrenza aumenta per produrre applicazioni sia commerciali che militari con la tecnologia. “Penso che lo scenario desolante sia realistico perché l’IA sta tentando di imbottigliare ciò che rende speciali gli esseri umani, il che ha portato gli esseri umani a cambiare completamente la faccia della Terra”, ha affermato Michael Osborne, professore di machine learning all’Università di Oxford.

“I sistemi artificiali potrebbero diventare altrettanto bravi a sconfiggerci geopoliticamente quanto lo sono nei semplici ambienti di gioco. “Ci sono alcuni motivi di speranza in quanto siamo stati abbastanza bravi a regolamentare l’uso delle armi nucleari. L’intelligenza artificiale è un pericolo paragonabile alle armi nucleari.