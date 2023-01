Un ex dipendente di Twitter ha affermato che la società di Elon Musk può confondere le foto dei razzi come contenuti intimi a causa della dipendenza della piattaforma dagli strumenti di apprendimento automatico, secondo Quartz.

La confusione ha provocato la sospensione dalla piattaforma di diversi account Twitter sui lanci di razzi.

Quartz ha intervistato un ex dipendente anonimo che lavorava sui sistemi di moderazione dei contenuti di Twitter. Hanno detto che gli strumenti erano noti per identificare erroneamente immagini appropriate per contenuti pornografici. Ciò potrebbe includere, ad esempio, una foto di pedicure che contiene molti pixel color carne.

“Puoi immaginare come un razzo possa essere identificato erroneamente“, ha detto l’ex lavoratore a Quartz.

Un account Twitter può essere sospeso quando gli strumenti sono certi al 95% che il post ha infranto le regole della piattaforma, ha aggiunto l’ex moderatore dei contenuti di Twitter.

Hanno affermato nel rapporto che se Twitter volesse fare meno affidamento sui moderatori umani, potrebbe ridurre le soglie di precisione degli strumenti di apprendimento automatico, che distinguono i contenuti sensibili, senza contrassegnare ogni post come inappropriati.

“Lo svantaggio di farlo è un aumento del tasso di errori, in sostanza, una censura più errata”, ha detto l’ex dipendente a Quartz.

Da quando Musk ha acquisito Twitter alla fine di ottobre, la società ha licenziato circa la metà della sua forza lavoro, compresi alcuni membri del personale incaricato di moderare i contenuti del sito.

Spaceflight Now, insieme a Michael Baylor, che trasmette in streaming i lanci per la NASA Spaceflight, e Starbase Watcher, che tiene traccia dell’attività presso la struttura di SpaceX in Texas, sono stati tutti bloccati dai loro account dopo aver pubblicato contenuti su un lancio martedì.

Bisogna aggiustarlo al più presto

Il fotografo di voli spaziali John Kraus ha affermato che anche il suo account è stato sospeso dopo aver condiviso un video del lancio di Artemis I della NASA. Da allora tutti e quattro gli account sono stati sbloccati.

Secondo uno screenshot visto da Insider, Twitter ha contrassegnato il tweet di Spaceflight Now come “violazione delle nostre regole contro la pubblicazione o la condivisione di media intimi prodotti / distribuiti privatamente di qualcuno senza il loro esplicito consenso“.

Allo stesso modo, Starbase Watcher ha affermato che il suo account è stato sospeso perché Twitter ha affermato che uno dei suoi tweet conteneva contenuti intimi.

In risposta a un tweet del collega di Baylor sulla sospensione del suo account, Musk ha risposto “sembra che il nostro riconoscimento delle immagini abbia bisogno di un po’ di aiuto!”

La confusione non è avvenuta solo sotto la guida di Musk. In precedenza, un astronomo era stato bloccato fuori dal suo account Twitter per mesi dopo che un video di una meteora che aveva pubblicato era stato contrassegnato come “contenuto intimo“, secondo la BBC.