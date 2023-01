Secondo un rapporto pubblicato su Wccftech il 27 gennaio, le vecchie GPU AMD basate sull’architettura Polaris non possono eseguire Forspoken, l’ultimo titolo AAA in uscita. Al contrario, le schede Nvidia molto più vecchie supporteranno il gioco.

Il motivo principale di questo problema di compatibilità è dovuto alla mancanza di supporto DirectX 12_1 nelle schede video AMD. Mentre le GPU Nvidia risalenti al 2014 sono compatibili con questa API, molte schede grafiche AMD più recenti non lo sono.

Forspoken, in particolare, richiede almeno il livello di funzionalità DirectX 12_1 per funzionare. Questo non deve essere confuso con DirectX 12 Ultimate, che è una versione più recente.

AMD ha utilizzato l’architettura Polaris per due generazioni. L’elenco include la serie Radeon RX 400 e la gamma RX 500. Con la nuova architettura, l’azienda si è allontanata dalla sua vecchia formula Graphics Core Next (GCN). Polaris offre proposte di valore e livelli di prestazioni molto migliori.

Purtroppo non c’è nulla da fare

Tuttavia, i problemi non mancavano. Le GPU sono arrivate con il supporto per DirectX 12, ma potevano funzionare solo fino all’elenco delle funzionalità 12_0. In passato, questo non era un grosso problema poiché i giochi non erano nemmeno progettati per funzionare con le API più recenti.

Avanti veloce di diversi anni, i giochi vengono aggiornati per utilizzare il massimo delle ultime tecnologie software e le serie di schede grafiche RX 400 e RX 500 vengono quindi lasciate indietro.

Vale la pena notare, tuttavia, che Nvidia ha incluso il supporto per il set di funzionalità DirectX 12_1 dal 2014. La linea di GPU Maxwell, o la serie GTX 900, supporta l’API e può eseguire Forspoken.

Anche se AMD avesse fornito il supporto per DirectX 12_1, le schede video Polaris sarebbero state praticamente inutili perché Forspoken non è un titolo ben ottimizzato. Alcune delle più recenti GPU sul mercato, inclusi i modelli della serie RX 7000 basati su RDNA 3, stanno attraversando un periodo difficile.