Un tweet condiviso dall’utente Kuba Wojciechowski rivela le prossime mosse del colosso di Mountain View. La fonte si sofferma in particolar modo sul prossimo Google Pixel Tablet Pro e sulle versioni alle quali l’azienda sembrerebbe lavorare.

Stanto a quanto emerso, le voci per le quali Google avrebbe potuto rilasciare due modelli di Pixel Tablet non sono fondate. Il Google Pixel Tablet Pro sarà l’unico dispositivo in arrivo.

Google Pixel Tablet Pro: sarà lanciata una sola versione del nuovo device!

L’idea che Google possa non avere intenzione di rilasciare una versione standard del suo prossimo Pixel Tablet Pro non fa che nascere dei dubbi sull’effettiva validità della definizione “Pro”. Il nuovo tablet, il cui lancio avverrà sicuramente entro la fine di quest’anno, non avrà un modello meno sofisticato con il quale confrontarsi. Dunque, è probabile che l’azienda stia tenendo in conto anche l’idea di modificare il nome.

Le incertezze, però, sono troppe e le uniche informazioni trapelate non offrono chissà quali dettagli sulla scheda tecnica del tablet. Al momento sappiamo che Google, molto probabilmente, non farà ricorso a un display OLED ma che adotterà comunque un pannello con risoluzione di 2560 x 1600. Non mancherà il nuovo chip Tensor G2 prodotto dalla stessa azienda. Uno dei lati del dispositivo, inoltre, accoglierà un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali.

Il lancio del dispositivo è ancora lontano e non è da sminuire la possibilità che Google decida di cambiare strategia e mettersi a lavoro su più di un modello. L’attesa sarà sicuramente portatrice di maggiori certezze!