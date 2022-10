Google ha voluto annunciare che la serie Pixel 6 era alimentata dal Tensor, il primo microprocessore progettato da Google. Secondo Google, ciò consentirebbe all’azienda di creare nuove funzionalità per Pixel 6 e Pixel 6 Pro rese possibili dal Tensor. Queste sono funzionalità che non sarebbero realizzabili se Google continuasse ad acquistare processori Snapdragon in pronta consegna.

Il chip Tensor iniziale ha avuto una difficoltà con il modem Shannon A5123 5G prodotto da Samsung, che ha causato vari problemi di connessione con Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Mentre testimoniava sotto giuramento contro Qualcomm, un funzionario Apple ha dichiarato che i modem Snapdragon di Qualcomm sono i migliori sul mercato. Alcuni consumatori della serie Pixel 6 sono passati alla serie Samsung Galaxy S22, che utilizzava il modem Qualcomm Snapdragon X65 5G, a causa di difficoltà di connessione che impedivano loro di effettuare o ricevere telefonate.

Google Tensor 2 si prepara al debutto

Secondo SamMobile, il nuovo processore Google Tensor 2 incorpora il modem Exynos 5300 5G di Samsung, che è più veloce ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto allo Shannon A5123, che ha scaricato le batterie di Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Il nuovo chip Tensor 2 include due core CPU ARM Cortex-X1 funzionanti a 2,85 GHz, due core CPU ARM Cortex-A78 funzionanti a 2,35 GHz e quattro core CPU ARM Cortex-A55 funzionanti a 1,8 GHz. Il dispositivo ha una GPU ARM Mali-G710 con sette core, il chip di sicurezza Titan M2 di Google e una EdgeTPU di seconda generazione per le esigenze di intelligenza artificiale.

Il chip supporta anche la RAM LPDDR5 e può gestire filmati 4K da tutte le telecamere a 60 fotogrammi al secondo grazie a un processore di immagini avanzato. Il processore può ospitare anche fotocamere con risoluzioni fino a 108 MP (con ritardo dell’otturatore zero). La tecnologia aiuta anche la serie Pixel 7 a ripristinare le fotografie sfocate di anni fa.

Coloro che eseguono l’aggiornamento da un telefono della serie Pixel 6 a un telefono della serie Pixel 7 potrebbero notare alcune variazioni a seguito degli aggiornamenti di Google Tensor 2.