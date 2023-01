La 95esima edizione dei premi Oscar è prevista per il 12 marzo 2023 presso il Dolby Theatre di Los Angeles. I riconoscimenti sono conferiti dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) in diverse categorie tra cui quelle del Miglior Film, Miglior Attrice Protagonista e Miglior Attore Protagonista solo per citarne alcune.

Nelle scorse ore, l’Academy Award ha pubblicato le candidature e, in questo articolo, andremo a prendere in considerazione quelle relative alla categoria Miglior Film. In particolare di seguito sarà possibile scoprire quali sono i film candidati agli Oscar 2023 e dove è possibile vederli in Italia.

Le informazioni sono state elaborate dal team di JustWatch che ha creato una sezione completamente dedicata agli Oscar 2023 sul proprio sito. All’interno di queste sezione, sarà possibile scoprire tutti i film nominati in ogni categoria.

Finalmente sono state pubblicate le pellicole che hanno ricevuto una candidatura agli Oscar 2023 nella categoria Miglior Film, scopriamo insieme quali sono i film da non perdere

Candidature Oscar 2023 nella categoria Miglior Film