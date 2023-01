Spigen e Caseology hanno rilasciato cover e cinturini per il Google Pixel Watch. Gli accessori in commercio da abbinare allo smartwatch prodotto dal colosso di Mountain View non sono numerosi ma pochi giorni fa hanno fatto la loro comparsa i prodotti Spigen e Caseology.

Google Pixel Watch: ecco i nuovi accessori in commercio!

Il Google Pixel Watch sfoggia un design con quadrante di forma circolare ed è acquistabile su Amazon al costo di partenza di 394,00 euro. Gli accessori dedicati al dispositivo Google attualmente acquistabili non sono tantissimi ma alcune aziende hanno messo a punto delle cover molto interessanti.

Caseology è l’azienda produttrice del nuovo cinturino in silicone con cover per la corona incorporata. Come mostrato dall’immagine, la cover protegge interamente il dispositivo pur mantenendolo leggero stravolgendone del tutto l’aspetto estetico. La cover Nano Pop offre anche impermeabilità al dispositivo dimostrandosi molto utile per lo svolgimento di attività sportive, e non solo. Il suo costo è di 29,99 dollari.

Anche Spiegen propone degli accessori validi per Pixel Watch, tra questi una cover per la corona dello smartwatch leggermente più ingombrante rispetto a quanto precedentemente descritto. Il costo in questo caso ammonta a 18,99 dollari.

Proprio in questi ultimi giorni Google sembra aver rilasciato a sorpresa un aggiornamento interessante per il suo smartwatch. Gli utenti adesso riceveranno delle notifiche che segnaleranno il ritmo cardiaco irregolare. Presto l’azienda procederà anche con l’introduzione di una funzionalità già presente su smartwatch come Apple Watch: il rilevamento delle cadute. Nelle intenzioni del colosso di Mountain View appare evidente la volontà di implementare sempre nuove funzioni legate al monitoraggio della salute e del benessere degli utenti.