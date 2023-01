Volete uno smartwatch in stile Apple Watch, ma non siete disposti a spese folli per l’acquisto? allora non vi resta che affidarvi ad Amazon, proprio in questi giorni sono stati scontati incredibili prodotti che promettono discrete prestazioni generali, a prezzi fortemente più bassi.

Smartwatch in offerta, ecco tutti gli sconti su Amazon

Il prodotto di cui vi parliamo oggi è uno smartwatch unisex, adatto quindi per polsi maschili e femminili, in stile Apple Watch. Il marchio è ASWEE, presenta specifiche allineate con le principali richieste del pubblico, poiché a tutti gli effetti è integra le funzioni basilari, come saturimetro, contapassi, cardiofrequenzimetro, modalità sport e monitoraggio del sonno, a cui comunque aggiungere anche l’impermeabilità, grazie alla certificazione I68.

Tutti i dati vengono prima salvati al polso, per poi essere trasmessi all’applicazione ufficiale, compatibile sia con Android che iOS, non mancano comunque le notifiche, visualizzate alla perfezione direttamente al polso. Il prezzo di vendita è decisamente ridotto, grazie ad una nuova offerta, infatti, dal listino di 69 euro si scende fino a soli 26,34 euro (acquistatelo qui).

Una cifra tanto bassa ma destinata a durare molto poco, anzi a dirla tutta non ci è dato modo di sapere fino a quando sarà disponibile, per questo motivo consigliamo caldamente di aprire quanto prima il link, in modo da poterlo acquistare risparmiando al massimo.