SEA Milan Airports sta lavorando ad un progetto per la creazione di una rete di vertiporti, ovvero degli aeroporti per velivoli elettrici, noti come eVTOL, che offriranno servizi di taxi a corto raggio. I lavori inizieranno nel 2024 e l’obiettivo è di offrire i primi servizi di “taxi volante” a partire dal 2026 in occasione dei Giochi Olimpici invernali.

Taxi volanti: il futuro promette prezzi bassi e voli rapidi

Verranno costruiti 4 vertiporti nell’area di Milano, 2 nei pressi di Citylife e Porta Romana e gli altri 2 presso Linate e Malpensa. In concomitanza arriveranno dei mini hub negli aeroporti per i taxi volanti, mentre i vertiporti cittadini saranno più piccoli, come degli eliporti ma con un piccolo terminal per il check-in e i controlli di sicurezza. Il costo stimato per un volo da Malpensa alla città di Milano sarà di 120 euro a persona e la compagnia Emirates è interessata a offrire questo servizio per i suoi viaggiatori di classe Business.