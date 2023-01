Nepal, il video girato da un passeggero un attimo prima dell'incidente aereo letale

Nepal è in lutto dopo quello che si ritiene essere il più mortale incidente aereo degli ultimi tre decenni. Almeno 68 persone su 72 a bordo sono morte, mentre le ricerche per i dispersi e la scatola nera continuano. Un video mostra gli ultimi momenti prima dello schianto e l’impatto che ha coinvolto diverse parti dell’aereo. L’Atr 72, operato dalla compagnia aerea nepalese Yeti Airlines, è precipitato a solo 1,5 km dall’aeroporto internazionale di Pokhara, una popolare destinazione turistica situata a 200 km da Katmandu. A bordo c’erano 68 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio, tra cui 37 uomini, 25 donne, 3 bambini e 3 neonati. Inoltre, 15 stranieri erano presenti, tra cui 5 indiani, 4 russi, 2 sudcoreani, 1 australiano, 1 argentino, 1 irlandese e 1 francese. Non ci sono notizie di italiani tra le vittime. Secondo le autorità locali, l’aereo sarebbe caduto durante la fase di avvicinamento all’aeroporto, poco dopo l’ultimo contatto con la torre di comando. Il pilota ha effettuato una brusca manovra per evitare di colpire case vicine.

La compagnia aerea Yeti Airlines ha dichiarato che l’aereo era in buone condizioni e che il pilota aveva molti anni di esperienza. Tuttavia, la causa dell’incidente è ancora sconosciuta e le indagini sono in corso per determinare cosa abbia causato la caduta. La scatola nera è stata recuperata e sarà analizzata per cercare ulteriori informazioni. Il governo nepalese ha dichiarato una giornata di lutto nazionale per le vittime dell’incidente e ha offerto il proprio sostegno alle famiglie colpite. La comunità internazionale ha espresso le proprie condoglianze e la solidarietà per la tragica perdita di vite. L’incidente rappresenta una grande perdita per il paese e la sua economia turistica, che dipende molto dal settore dei voli domestici.