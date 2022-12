Alcuni ricercatori dell’Istituto di oceanologia dell’Accademia cinese delle scienze (IOCAS) hanno da poco confermato un’importante scoperta. A quanto pare, hanno trovato un tipo di vongola, Meretrix petechalis, capace di produrre autonomamente un complicatissimo antibiotico. Parliamo dell’eritromicina, molto utilizzata oggi per creare farmaci contro le infezioni. Andiamo subito a scoprire di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Vongola magica genera un potente antibiotico, cosa succede esattamente?

In precedenza, gli scienziati pensavano che il composto fosse composto solo ed esclusivamente dagli actinobatteri, i quali possono essere trovati facilmente in molteplici ecosistemi, dai sistemi marini e d’acqua dolce al suolo.

In più, sembra anche che queste vongole siano capaci di poter sopravvivere in habitat estremi e molto fangosi dove c’è abbondanza di batteri. Di fatti, proprio per questo motivo, riescono a produrre, immagazzinare e secernere eritromicina.

“Questo è un lavoro piuttosto sorprendente“, afferma a Chemistry World il chimico biomolecolare della Goethe University Martin Grininger. “Spesso è difficile dire da dove provenga la sintesi, se provenga da batteri che vivono all’interno del sistema eucariotico o dall’animale stesso. Hanno affrontato questo problema con dettagli ancora ineguagliati.”

Possiamo ben capire che si tratta di un’eccellente notizia, poiché se l’eritromicina è realmente sintetizzata all’interno delle vongole stesse, ciò starebbe a significare che è prodotta mediante un tessuto animale. Questa scoperta potrebbe dunque spianare seriamente la strada l’ingegnerizzazione genetica degli animali e portare alla creazione di altri antibiotici ancora più potenti.

La scoperta è ancora da confermare al 100%. Tuttavia, sappiamo per certo che comunque questa vongola speciale ci protegge da tantissimi virus.