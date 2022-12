TIM, arriva il nuovo servizio Voce Wi-Fi ma solo per alcuni smartphone

L’anno 2022 si avvia alla sua fine, ma a quanto pare sono ancora tante le novità che stanno arrivando pian piano. Una delle aziende che si sarebbe lanciata a grandi passi verso il futuro, sarebbe proprio TIM, gestore sia mobile che fisso che avrebbe infatti ufficializzato la nuova possibilità di poter effettuare chiamate direttamente da smartphone tramite la rete Wi-Fi utilizzando la funzione Voce Wi-Fi.

Per poter sfruttare questa nuova opportunità sarà necessario però attenersi ad alcune condizioni particolari. La prima indispensabile è quella che prevede appunto degli smartphone che siano abilitati al servizio, visto che la lista al momento è abbastanza ristretta. La seconda condizione è quella di essere connessi ad uno dei punti di accesso consumer di TIM. Non ci sarà bisogno di attivare nessun tipo di servizio aggiuntivo con il costo delle chiamate che verrà conteggiato in base a quanto previsto dal proprio piano. Se avete giga necessari, non dovrete pagare dunque nulla in eccesso.

TIM si rinnova con il nuovo servizio Voce Wi-Fi, ma quali sono i dossi siti i che potranno integrarlo a bordo? Ecco la lista ufficiale

Come anticipato, saranno solo alcuni i dispositivi che potranno servirsi di questo nuovo servizio della celebre casa telefonica italiana. TIM ha infatti implementato il suo nuovo servizio Voce Wi-Fi a bordo di alcuni smartphone, i quali sono presenti proprio nella lista qui sotto. L’azienda, almeno per il momento, sembrerebbe aver prediletto i dispositivi del mondo Android.