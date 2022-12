Monete e banconote rare, questi esemplari valgono un mucchio di soldi

Riuscire a portare a casa un bel gruzzolo magari guadagnato da alcune monete che siano riconosciute in quanto rare, e chiaramente il sogno di tantissime persone. I collezionisti che sono sparsi nel mondo infatti sono costantemente alla ricerca di qualcosa del genere, in modo da poter avere nel proprio cassetto qualcosa che magari abbia segnato la storia in tempi non sospetti. Il guadagno che però proviene da queste monete non è chiaramente frutto del caso, ma bisogna avere dei prezzi che siano unici nel loro genere. A contare molto poi sono le condizioni della moneta stessa, la quale farà tanta differenza sul prezzo finale a cui riuscirete a venderla. Ci sono alcune monete e banconote molto ricercate sul mercato, con diversi collezionisti pronti a fare follie pur di portarle a casa. Chiaramente tali pezzi potrebbero essere diffusi in tutto il mondo, visto che le monete possono essere finite già anni prima nelle mani di chiunque.

Monete e banconote che possono valere una vera e propria fortuna, ecco quelle più ricercate dai collezionisti nel mondo

In merito alle banconote, ce ne sono alcune che potrebbero arrivare a valere addirittura 185.000 €. Stiamo parlando delle prime 100 banconote australiane le quali furono rilasciate insieme e che oggi sono diventate dei prezzi praticamente inaccostabili. Per quanto concerne invece le monete, si può arrivare alle 10 lire, le quali sono vendibili in alcuni esemplari addirittura a 1500 € al pezzo. Chiaramente le condizioni dovranno essere in fior di conio e l’anno dovrà essere del 1954. Per guadagnare cifre ancora più esorbitanti, bisognerà poi trovare edizioni particolari della moneta da due euro, come quella del 2007 dedicata a Grace Kelly o magari quella dedicata al principato di monaco. Si tratta di soli 2000 esemplari in tutto il mondo, i quali possono valere 2000 € cadauno.