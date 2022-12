Vodafone è indubbiamente uno degli operatori telefonici più in voga degli ultimi anni, un’azienda seria e pronta a fornire agli utenti un servizio di altissimo livello, anche se indubbiamente a volte i prezzi non siano effettivamente a buon mercato.

Per conquistare il cuore di un numero sempre maggiore di consumatori, in questi giorni l’azienda ha lanciato una nuova offerta molto speciale, che nasconde la possibilità di godere di un bundle assolutamente invidiabile, senza dover investire cifre di denaro particolarmente elevate. Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo che in genere si aggira attorno ai 10 euro, ricordando comunque che l’attivazione è possibile solamente per coloro che richiederanno la portabilità del numero originario, e provengono da un operatore telefonico virtuale.

Vodafone, clienti rubati con la nuova offerta

Vodafone surclassa tutte le rivali del settore con nuove incredibili promozioni dai prezzi assolutamente convenienti, la nuova gamma Silver, infatti, permette a fortunati utenti di accedere ad offerte in vendita rispettivamente a 7,99 e 9,99 euro, pur mantenendo gli stessi contenuti. Dovete sapere, infatti, che la differenza di prezzo risulta più che altro essere rivolta alla provenienza, la spesa più bassa è per gli utenti che al giorno d’oggi si ritrovano in uscita da un MVNO, quella più alta coloro che provengono direttamente da Iliad.

A prescindere da ciò, la promozione è assolutamente incredibile, poiché comunque permette di avere illimitati minuti e SMS da spendere verso tutti, a cui aggiungere anche 150GB nel primo caso, salendo poi a 200GB nel secondo. La navigazione è in 5G.