Vodafone distrugge la concorrenza di TIM con le Silver da 200GB in 5G

L’azienda che è probabilmente la più famosa in Europa per via della sua grande qualità di rete, sta pian piano riuscendo a rubare utenti anche alle aziende che hanno prezzi più bassi. Il merito è della grande attitudine nel proporre soluzioni con prezzi molto bassi ed allo stesso tempo con grande qualità e quantità di contenuti. A parlare per Vodafone ci sono ben due nuove offerte che appartengono ad una gamma praticamente mai vista.

Vodafone distrugge la concorrenza con le sue due nuove offerte della gamma Silver che partono da 7,99 euro

Tra le aziende più attente a tutto questo ci sono quelle rappresentate dei gestori virtuali ma adesso anche Vodafone sembrerebbe essersi adeguata alla grande con due proposte che avrebbero rubato il cuore di tanti nuovi utenti ma anche di alcune vecchie conoscenze che avrebbero fatto la strada a ritroso tornando a far parte del provider.

Nasce infatti in maniera ufficiale la nuova gamma Silver, la quale non era mai stata vista prima d’ora in Vodafone. Gli utenti che vogliono sottoscrivere una di queste offerte possono farlo liberamente avendo dalla loro dei prezzi molto bassi ma soprattutto tantissimi contenuti da sfruttare durante il mese.

La prima delle due promozioni, che sono uguali solo ed esclusivamente nel nome, offre ogni mese minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi gestore sia fisso che mobile.inoltre ci sono 150 giga per la navigazione sul web in 5G. Il prezzo finale è di 7,99 € al mese. L’altra promozione che ha lo stesso nome, detiene anche gli stessi minuti ed SMS ma si differenzia per il prezzo che è di 9,99 € al mese e anche per i giga che in questo caso diventano 200.