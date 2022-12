CD Projekt RED ha diversi piani per l’eroe privo di emozione anche se ci stiamo preparando per il rilascio del gioco di carte Gwent dalle mani dello sviluppatore. Gli sviluppatori di The Witcher: Monster Slayer hanno confermato in una dichiarazione ufficiale che il gioco verrà interrotto il 30 giugno 2023.

Un portavoce di Spokko scrive che la società è ‘felice di essere stata in grado di sviluppare un’esperienza AR basata sulla posizione che trasmettesse come ci si sente ad essere un witcher nella vita reale’ e ‘ha offerto alla comunità la possibilità di affrontare le creature del mondo di Witcher’. da vicino e nella realtà.’

The Witcher, CD Projekt RED ha tanti piani in sviluppo

Anche Spokko, di proprietà di CD Projekt RED, verrà interrotto. PC Gamer segnala che l’azienda madre garantisce che molti membri del team vengano riassegnati ad altri progetti ogni volta che è possibile farlo. Spokko è stato sviluppato da CD Projekt RED. Nonostante ciò, è probabile che alcune posizioni possano essere eliminate. Teniamo le dita incrociate affinché la famiglia di giochi Witcher avrà notizie migliori da condividere nel 2023.

The Witcher: Monster Slayer è stato rilasciato nel luglio 2021e la sua vita sarà insolitamente breve per un witcher, che normalmente è considerato quasi immortale. Il team di Spokko ha espresso la propria gratitudine alla comunità per il loro incrollabile supporto. ‘Senza di te, questo viaggio, pieno di missioni, eventi e avventure, non sarebbe stato possibile – dopotutto, insieme abbiamo sconfitto oltre cento milioni di mostri in tutto il mondo! ‘

L’annuncio che Gwent: The Witcher Card Game avrebbe completato il suo pool di carte nel 2023 è stato accolto con grande sgomento quando è stato reso pubblico. Dopo che sarà stato completato, i creatori consegneranno il controllo del gioco ai giocatori dando loro la possibilità di decidere come il metagame crescerà in futuro. Il fatto che i giocatori saranno in grado di modificare il livello di potenza di ogni carta tramite l’utilizzo del client in-game sarà fantastico per l’appeal a lungo termine del gioco o lo lascerà nella polvere.

Con l’annuncio di cinque nuovi giochi di Witcher, uno dei quali avrà funzionalità multiplayer, possiamo solo sperare che CD Projekt RED abbia qualche notizia più positiva nella manica.