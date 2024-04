Sembra ormai ufficiale l’arrivo di un nuovo visore VR Meta Quest personalizzato nato dalla collaborazione di Meta e Microsoft. Al momento non ci sono dettagli completi a riguardo, ma sembra che il dispositivo si baserà sul Meta Quest 3. L’annuncio è arrivato come componente della strategia di Meta per aprire Meta Horizon OS, il proprio sistema produttivo, ai produttori di hardware di terze parti. Attraverso questi sistemi, dunque, anche altri marchi, come ad esempio Lenovo e Asus, potranno creare dei visori VR dedicati che eseguiranno il sistema operativo di Meta.

In arrivo il nuovo visore VR Meta Quest

La partnership con Microsoft fa parte di un progetto ad edizione limitata. Infatti, sembra che il nuovo visore potrebbe essere disponibile solo per breve tempo o per un numero limitato di unità. La situazione richiama quello che è successo alle console Xbox in edizione limitata che sono state create in passato proprio da Microsoft.

Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg si è espresso a riguardo affermando che il visore Meta Quest, ispirato da Xbox, sarà fornito con un controller Xbox. Inoltre, sarà presente anche l’accesso a Xbox Game Pass. In questo modo verrà fornita ai giocatori la possibilità di accedere ad un vasto catalogo di giochi e contenuti, disponibili direttamente sul visore.

La storia di Microsoft è caratterizzata da diversi esperimenti con i visori VR sul lato Xbox. Questi spesso sono risultati altalenanti. La collaborazione con Meta segna però un punto importante che potrebbe spingere verso una maggiore integrazione della realtà virtuale nell’ecosistema Xbox (PC). Infatti, considerando l’enorme base di utenti presente per entrambe le piattaforme, la collaborazione tra i due marchi potrebbe portare ad una maggiore adozione della realtà virtuale grazie ai visori VR Meta Quest. Questo sistema, in ogni caso, promette un’esperienza di gioco che sia più ricca e soprattutto coinvolgente per tutti gli utenti che decideranno di optare per questo sistema.