Opel Grandland: il SUV elettrico avrà anche una versione ibrida

La Opel, più che accelerare il passo verso l’elettrificazione, ha messo proprio il turbo e lo si nota nella sua nuova generazione del SUV Grandland, un auto che sarà disponibile sia in versione completamente elettrica che ibrida. La strategia dietro le scelte della Opel perseguono un obiettivo preciso e cioè quello di divenire un brand automobilistico soltanto elettrico entro il 2028, utilizzando il Grandland come postazione di lancio per tale transizione.

Basato sulla piattaforma STLA Medium, il nuovo Opel Grandland ha un design ispirato al concept Experimental e possiede dimensioni ideali per guidare e per sedere come passeggero nel puro comfort e avendo a disposizione molto spazio. dimensioni generose per spazio e comfort. L’auto misura 4.650 mm in lunghezza, 1.905 mm in larghezza e 1.660 mm in altezza e possiede un passo di ben 2.784 mm. Rispetto alla generazione precedente, quest’ultimo risulta essere 173 mm più lungo, 64 mm più largo e 19 mm più alto. Tale incremento di spazio va a favore del vano portabagagli che ora è di 550 litri, espandibile a 1.641 litri se si abbassano i sedili posteriori. Perfetto anche per un trasloco o per un giro di shopping all’Ikea.

La nuova Opel avrà motorizzazioni diverse e sostenibili

Il lato frontale presenta la tipica mascherina Opel Vizor con il nuovo logo illuminato e i fari Intelli-Lux Pixel Matrix HD. I fari sono capaci di regolare automaticamente l’abbagliamento, in modo da riuscire a garantire una migliore visibilità notturna. I cerchi in lega possono arrivare fino a 20 pollici, dando al SUV Grandland un aspetto che richiama eleganza e sicurezza. All’interno, si trova un display da 16 pollici per il sistema infotainment, mentre la strumentazione digitale dietro il volante consente di accedere ad informazioni personalizzate. I sedili AGR, inoltre, permettono comodità e supporto grazie alla speciale funzione Intelli-Seat che riduce la pressione sul coccige.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, l’Opel Grandland sarà venduta nelle varianti ibride Mild Hybrid, in versione Plug-in e anche in un’alternativa completamente elettriche. La Mild Hybrid dovrebbe, secondo le indiscrezioni, usare un motore benzina 3 cilindri da 1,2 litri con 100 kW e un’unità elettrica da 21 kW. La versione Plug-in dovrebbe invece regalare un’autonomia 85 km avente una motorizzazione da 143 kW / 195 CV. La versione full-electric, con batterie da 98 kWh, dona invece fino a 700 km di autonomia. Il lancio sul mercato dovrebbe avvenire entro fine anno e altri dettagli dovrebbero essere divulgati nei mesi prossimi.