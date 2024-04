Play Store: regali per gli utenti Android, 8 app a pagamento GRATIS

Capita ormai ogni giorno che gli utenti Android si ritrovino di fronte a qualche sorpresa. Del resto l’animo di questo sistema operativo è proprio questo, ovvero sempre più pronto al cambiamento e alle modifiche per gli smanettoni di turno. Nel Play Store c’è una grande grande offerta e riguarda i titoli a pagamento: applicazioni e giochi selezionati solo per oggi saranno gratuiti.

In basso trovate tutte le indicazioni necessarie per sfruttare la promozione e anche la lista con tutti i link per il download.

Play Store di Google: gli utenti Android possono scaricare gratis questi contenuti

Come bisogna fare per effettuare il download? È veramente semplice, dal momento che abbiamo stilato una lista proprio appositamente. Gli utenti possono infatti rifarsi all’elenco qui in basso per individuare il titolo che più gli piace tra quelli oggi gratis e scaricarlo.

Basta veramente poco per procedere, ovvero un semplice clic sul nome. In quel momento gli utenti Android verranno trasportati direttamente al Play Store di Google, dove mediante il tasto dedicato si potrà effettuare il download. Una volta partito, bisognerà solo attendere qualche secondo prima che il tutto venga ultimato. Fatto ciò, l’applicazione o il gioco che avrete scaricato, sarà a vostra disposizione gratis.

Ovviamente c’è un appunto molto importante da fare: scaricato un titolo, questo resta gratuito per sempre. Chi infatti oggi approfitta della promozione optando per un’applicazione o per un gioco a pagamento gratis, sarà libero di disinstallare il tutto in ogni momento: in futuro potrà riscaricare gratis quanto eliminato, anche se il contenuto dovesse essere tornato a pagamento. Detto questo, non vi resta che dare un’occhiata alla lista in basso e capire cosa desiderate. Il Play Store è a vostra disposizione con questi titoli a pagamento gratuiti che noi vi consigliamo di scaricare tutti. Ecco la lista: