Automobili Lamborghini ha svelato ufficialmente la Huracán Sterrato in una cornice a dir poco suggestive. L’evento di presentazione si è tenuto nell’esclusivo Lounge flottante pop-up, una location ad accesso esclusivo situata presso il Pearl Doha in Qatar.

Alla presenza di ospiti VIP selezionatissimi, Automobili Lamborghini ha presentato Huracán Sterrato e ha confermato il lancio della vettura per i mercati Europa, Medioriente e Africa (EMEA). Alla cerimonia era presente tutto il team dirigente guidato da Stephan Winkelmann, Chairman e CEO, affiancato da Federico Foschini, Chief Sales and Marketing Officer, Rouven Mohr, Chief Technical Officer, e Mitja Borkert, Head of Design.

Come confermato dal brand, il concept della Sterrato è iniziato nel 2017 e si è concluso dopo due anni di sviluppo. La scorsa settimana è stata annunciata la produzione vera e propria delle 1499 unità che comporranno la serie con le prime consegne previste per il 2023 che continueranno nel 2024.

Huracán Sterrato, la nuova creazione di Automobili Lamborghini, si prepara a conquistare e dominare anche le strade più sconnesse

La Huracán Sterrato garantirà prestazioni incredibili, come ogni Lamborghini che si rispetti. La vettura è spinta da un poderoso motore V10 da 5,2 litri in grado di erogare una potenza massima di 610 CV e 560 Nm di coppia a 6500 giri/min. Il cambio a doppia frizione sfrutterà i 7 rapporti e la trazione integrale a controllo elettronico per garantire sempre la massima spinta.

Trattandosi di una vettura destinata alle strade sconnesse, Lamborghini ha lavorato per rinforzare la carrozzeria nei punti più sollecitati come il sottoscocca, le soglie e il diffusore. Da segnalare anche il grande lavoro anche sugli ammortizzatori che vantano una maggiore altezza da terra e quindi una maggiore corsa per assorbire le asperità.

Le parole di Stephan Winkelmann hanno accompagnato la presentazione: “La Huracán Sterrato costituisce il coronamento di un progetto di sviluppo che incarna a pieno la filosofia Lamborghini: andare oltre le aspettative e spostare sempre più avanti il limite delle possibilità per realizzare qualcosa di inaspettato ma immediatamente riconoscibile come una Lamborghini“.

Il dirigente ha proseguito: “Dopo il lancio ufficiale della vettura a Miami, la presentazione di Doha ci ha permesso di mostrare ai clienti EMEA – mercato che ha accolto la Huracán Sterrato con grande entusiasmo – a cosa è ispirata e come è nata questa supersportiva Lamborghini pensata per divertirsi su superfici diverse dall’asfalto”.