Sogni, ecco perché sogniamo tutti la caduta dei denti e i serpenti

C’è chi dice che i sogni rappresentino una sorta di “allerta” per la vita reale, ma anche chi afferma che siano il frutto di pensieri ossessivi e l’immagazzinamento di paure quotidiane. In ogni caso ne esistono di brutti e di belli, oggi ci soffermeremo però sulla prima categoria. Chiunque almeno una volta nella vita si è risvegliato frastornato a seguito di un sogno, ma perché succede e cosa significa quando i protagonisti di questo sono i serpenti o la caduta dei denti?

Sogni: l’interpretazione e le statistiche mondiali

Partiamo dal presupposto che, se avete sognato serpenti o la caduta dei denti, non siete affatto strani, anzi. I primi citati vengono sognati almeno 352.000 volte al mese in Brasile e 214.000 in Turchia. Nel Regno Unito invece, luogo in cui il pericolo di un morso di uno di questi rettili è praticamente ininfluente, tali animali si posizionano al secondo posto nelle ricerche di Google poiché al primo c’è la caduta dei denti. Vale anche nel Nord America, nell’Europa occidentale (in Italia il più comune riguarda la gravidanza) e negli Stati Uniti con 81.000 ricerche al mese. Oltre ai denti, gli americani sono spaventati e incuriositi dai sogni di orsi e ragni.

Ma torniamo alla caduta dei denti e ai serpenti. Il significato della prima è connesso secondo la tradizione popolare alla morte di qualcuno di caro, tuttavia può anche essere tradotto come momenti di incertezza, cambiamento e trasformazione.

Quanto ai serpenti, si tratta di un qualcosa che stai evitando, quindi sognarli significa che potrebbe esserci un problema che genera preoccupazione.