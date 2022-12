Sonno, se ti senti affaticato stai dormendo nel modo sbagliato

Il poco sonno, se protratto nel tempo, ha la capacità di farci sentire come se fossimo ubriachi. Sicuramente sarà capitato anche a voi di andare a dormire alle 4 di notte per poi svegliarmi alle 6 di mattina, ma come vi sentivate? La maggior parte ne avrà subito il colpo poiché le ore di riposo non corrispondevano a quelle necessarie. Ora la domanda nasce spontanea: qual è la fascia oraria che più si addice alla nostra età?

Sonno: la tabella per dormire nella maniera corretta

Qui di seguito troverete il numero di ore di sonno ideali per ogni fascia di età:

Neonati (0-3 mesi) : la durata raccomandata attuale è di 14-17 ore al giorno, in precedenza era 12-18 ore.

: la durata raccomandata attuale è di 14-17 ore al giorno, in precedenza era 12-18 ore. Neonati (4-11 mesi) : è consigliato dormire 12-15 ore, ma la scala è più vasta e può variare tra le 10 e le 18 ore.

: è consigliato dormire 12-15 ore, ma la scala è più vasta e può variare tra le 10 e le 18 ore. Bambini piccoli (1-2 anni) : sono raccomandate dalle 11-14 ore, tuttavia può variare dalle 9 alle 16 ore.

: sono raccomandate dalle 11-14 ore, tuttavia può variare dalle 9 alle 16 ore. Bambini in fase prescolare (3-5 anni) : la durata raccomandata è 10-13 ore, con una scala più ampia dalle 8 alle 14 ore.

: la durata raccomandata è 10-13 ore, con una scala più ampia dalle 8 alle 14 ore. Bambini di età scolare (6-13 anni) : la durata migliore è 9-11 ore, con una scala di 7-12 ore.

: la durata migliore è 9-11 ore, con una scala di 7-12 ore. Adolescenti (14-17 anni) : si consigliano tra le 8-10 ore, con una scala di 7-11 ore.

: si consigliano tra le 8-10 ore, con una scala di 7-11 ore. Adulti giovani (18-25 anni) : se possibile meglio dormire 7-9 ore, con una scala di 6-11 ore.

: se possibile meglio dormire 7-9 ore, con una scala di 6-11 ore. Adulti (26-64 anni) : si prediligono dalle 7-9 ore, con una scala di 6-10 ore.

: si prediligono dalle 7-9 ore, con una scala di 6-10 ore. Adulti più anziani (65+): la durata raccomandata è di 7-8 ore, con una scala di 5-9 ore.

Ad ogni modo comprendiamo che non è sempre possibile dormire nella fascia oraria raccomandata, per fortuna però a tutto c’è una soluzione. Un pisolino pomeridiano ristoratore senza superare i 20 minuti può bastare per recuperare l’attenzione e le risorse cognitive, diminuendo il senso di affaticamento e sonnolenza durante il giorno.