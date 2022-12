Se quanto riportato è esatto, allora il rilascio della terza scheda grafica Lovelace è a meno di un mese dall’essere disponibile per l’acquisto. Tuttavia, è ragionevole per noi affrontare tali voci con una buona dose di scetticismo. Tuttavia, dà credito ai precedenti rumor che suggerivano che l’RTX 4070 Ti sarà in vendita il 5 gennaio; quindi, questa non è la prima volta che sentiamo questa previsione.

Secondo le informazioni fornite dal sito web tecnologico francese Cowcotland, il commerciante in questione è Drako e la scheda grafica in questione è una Asus GeForce RTX 4070 Ti TUF. Tuttavia, nell’ultima ora, il commerciante italiano ha rimosso l’elenco e l’URL che è stato fornito ora non funziona.

Nvidia RTX 4070 Ti potrebbe arrivare a breve

L’RTX 4070 Ti potrebbe essere rivelato il giorno prima della sua messa in vendita, che sarebbe il 4 gennaio, secondo nuove indiscrezioni provenienti da Cowcotland. Ma non quadra con il fatto che Nvidia terrà un evento GeForce al CES 2023 il 3 gennaio, che sarà sicuramente il luogo in cui verrà introdotta la nuova GPU Lovelace. È importante sottolineare che mentre il titolo dell’elenco dei prodotti di Drako diceva “O12G, 16 GB GDDR6X”, le specifiche per l’unità di elaborazione grafica (GPU) indicavano chiaramente che aveva 12 GB di memoria video (VRAM).

Questo, ovviamente, è lo stesso 12 GB che avrebbe dovuto essere incluso nell’RTX 4080. È probabile che sia stato commesso un errore di battitura durante la scrittura del titolo del prodotto, poiché diceva sia “12G” che “16GB”, con quest’ultima abbreviazione che sta per 12 gigabyte. L’elenco dei prodotti, che da allora è stato rimosso, non includeva altre specifiche e sotto la quantità di CUDA Cores, il venditore ha semplicemente detto “da annunciare”, lasciandoci all’oscuro di quell’aspetto del prodotto.

Tuttavia, non siamo del tutto all’oscuro poiché ci sono state voci secondo cui l’RTX 4070 Ti avrà 7.680 CUDA Core, un bus di memoria a 192 bit e una potenza (TDP) di 285 watt. Una prova che indica che l’RTX 4070 Ti non è lontana è un file di varie varianti Gigabyte della scheda che è stato recentemente rivelato. Questo deposito è stato trovato presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO).