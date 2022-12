Snap ha dichiarato al suo evento annuale Lens Fest che sta sperimentando con un gruppo limitato di produttori e sviluppatori AR obiettivi con oggetti digitali che possono essere acquistati utilizzando i token Snap. Gli utenti potranno ottenere power-up, prodotti AR e altri strumenti come parte di questa prova.

Gli Snap Token possono essere acquistati all’interno dell’app Snapchat facendo clic sul simbolo del tuo profilo e scorrendo verso il basso fino a ‘I miei Snap Token’. I token possono attualmente essere scambiati con regali del creatore o oggetti Bitmoji unici. Gli utenti potranno utilizzare i propri token per accedere ai prodotti digitali all’interno di una lente come parte di questo nuovo esperimento.

Snapchat si prepara all’aggiornamento

In un’intervista, Sophia Dominguez, leader delle operazioni della comunità AR mondiale di Snap, ha dichiarato a TechCrunch che l’azienda ha selezionato 10 artisti e sviluppatori AR per questo test. Snap si è concentrato su tre casi d’uso AR per il suo primo lancio: espressione personale, moda e gioco. L’azienda ha cercato da tre a cinque sviluppatori per ogni categoria prima di restringere il campo a una piccola scelta.

Phillip Walton, lo sviluppatore dell’iconico Potato Lens, è stato uno degli innovatori con cui Snap ha collaborato a questo progetto pilota. Secondo Dominguez, Walton ha osservato che gli utenti hanno richiesto metodi per aumentare o aggiornare la ‘patata’, che la versione di prova ora è disponibile poiché gli utenti potrebbero iniziare a spendere token per aggiornare la fotocamera. I gettoni possono essere riscattati per trasformare la ‘patata’ in un poliziotto, un mago, un gatto e altri personaggi.

Il multiplayer Table Trenches Lens di DB Creations è un altro obiettivo popolare incluso nel test. Gli utenti potranno riscattare i token come parte del nuovo esperimento per ottenere nuove skin, accedere a nuovi livelli e altre possibilità all’interno della lente. ‘Con gli oggetti digitali, le persone possono migliorare le lenti e aggiungere loro tutti i tipi di varie funzioni’, ha detto Dominguez. ‘Stiamo considerando questi prodotti digitali come nuove strade per designer e sviluppatori per stabilire attività al di fuori di Lenses per marchi e clienti’. Siamo curiosi di vedere come interagiscono gli Snapchatter in questa fase iniziale.’