Comet distrugge Unieuro con sconti al 70% solo oggi su iPhone e molto altro

I grandi magazzini che operano sul territorio italiano hanno un solo grande obiettivo in questo momento, ovvero quello di offrire al pubblico le maggiori opportunità di acquisto. Si tratta di varie categorie, le quali prescindono dal mondo della tecnologia ma che vi sono strettamente collegate per diversi aspetti. Stando a quanto riportato, la battaglia tra i principali brand sul territorio italiano sta imperversando ormai da qualche settimana, con lo scopo di rendere la vita difficile al colosso del mondo e-commerce Amazon.

Proprio per questo motivo ci sono diverse aziende che stanno portando in alto i loro sforzi per fornire il maggior numero di offerte il maggior numero di prodotti. All’interno degli scaffali di colossi come Comet ci sono infatti grandissime opportunità da prendere al volo, le quali riguardano soprattutto smartphone, computer, Smart TV e molto altro ancora. Ora come ora poi ci sono svariati vantaggi che si possono portare a casa, come la possibilità di finanziare per intero quello che si acquista. Si possono infatti sfruttare prezzi a tasso fisso con TAN e TAEG allo 0%. Inoltre ricordiamo che tutti coloro che acquistano all’interno di queste catene, possono godere di un periodo di garanzia di due anni che spesso risultano anche estendibili.

Comet lancia tanti sconti nel suo nuovo volantino

Tutti possono notare nel nuovo volantino di Comet come uno smartphone in particolare sia stato offerto ad un prezzo eccezionale. Si parla di 669 € che riguardano l’acquisto del nuovo Samsung Galaxy S22.

Ci sono poi tantissime altre opportunità che riguardano anche dispositivi medi gamma come ad esempio quelli appartenenti al marchio Xiaomi.