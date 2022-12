Comet è impazzita, smartphone e computer nel fuori tutto al 70% solo oggi

Ancora una volta ci si ritrova a parlare di uno dei grandi magazzini più interessanti sul territorio italiano, ovvero di Comet. La famosa azienda mette a disposizione un nuovo volantino durante il mese di dicembre che porterà al pubblico la possibilità di fare i migliori regali di Natale. Si tratta di opportunità molto gettonate, le quali arrivano a prezzi molto più economici rispetto a quanto proposto dalla concorrenza ultimamente. Gli utenti possono infatti provvedere ad acquistare gli smartphone migliori ma non solo, anche se proprio per quanto riguarda la telefonia i prezzi risultano particolarmente allettanti.

Il volantino infatti parla da solo, con sconti eccezionali che però dureranno solo per poco tempo. Il nostro consiglio infatti è quello di prendere al volo quello che vi serve per non lasciarlo alle spalle.

Comet è la migliore azienda per quanto riguarda la vendita di tecnologia e lo dimostra l’ultimo volantino di dicembre

Secondo quanto descritto all’interno del catalogo così come sul sito ufficiale di Comet, ci sono delle proposte clamorose soprattutto per quanto riguarda i principali marchi. Samsung ad esempio propone il suo Galaxy S22 ad un prezzo finale scontato di 669 €, spesa nettamente minore rispetto a quanto ho visto negli altri volantini. Le promozioni però sono davvero eccezionali riguardano anche altri marchi come Xiaomi, che propone prezzi di livello sulle sue versioni 11T Pro e Redmi Note 11 Pro+. Ovviamente ricordiamo a tutti che approfittando di queste offerte si avrà diritto anche ad un periodo di garanzia lungo due anni. Questo sarà estendibile con un pagamento da effettuare al momento dell’acquisto.